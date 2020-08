América Latina ultrapassa 250 mil mortes pelo novo coronavírus

O número de mortes em decorrência da covid-19 registradas na América Latina chegou a 250 mil nesta quinta-feira, 20. A região já é a mais atingida pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Leia Também América Latina supera 6 milhões de casos do novo coronavírus

A marca foi ultrapassada com as 1.204 mortes confirmadas pelo Brasil nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Nos últimos 7 dias, a América Latina tem registrado mais de 3 mil mortes por dia. De acordo com um levantamento feito pela agência Reuters, o número diário de infecções continua a crescer em países como Peru, Colômbia e Argentina.

O Brasil enfrenta o segundo maior número de casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.

Segundo o Banco Mundial, a América Latina tem mais de 646 milhões de habitantes. Já os Estados Unidos, que têm uma população de 330 milhões, já registraram mais de 173 mil mortes pelo novo coronavírus.

O México, que tem o terceiro maior número de óbitos registrados no mundo, confirmou 6.775 novos casos de covid-19 e 625 óbitos nas últimas 24 horas, atingindo 543.806 casos e 59.106 mortes em decorrência do novo coronavírus./REUTERS