Americana grávida leva cinco tiros na barriga e é acusada de homicídio

WASHINGTON - Uma americana que sofreu aborto após ser baleada na barriga foi detida pela justiça do Alabama acusada de matar o feto, na quarta-feira, 26.

Defensores do direito ao aborto imediatamente apoiaram a jovem, destacando que seu caso é um símbolo da atual campanha contra o aborto no Estado conservador e religioso do sul dos Estados Unidos.

"Marshae Jones foi acusada de homicídio involuntário por perder uma gravidez após receber cinco tiros na barriga. Sua agressora segue em liberdade. Vamos tirá-la da prisão e daremos assistência legal", postou no Twitter a organização YellowFund, que dá suporte para mulheres fazerem aborto.

A jovem de 27 anos foi atacada por outra mulher durante uma briga em dezembro de 2018.

"A única vítima verdadeira foi o bebê por não nascer", declarou o chefe da polícia local, Danny Reid, segundo o portal de notícias AL.com. "Foi a mãe do bebê quem iniciou e continua a briga que resultou na morte" do feto, acrescentou.

A autora dos disparos foi inicialmente acusada por um grande juri, que logo em seguida retirou as acusações contra ela e acusou Marshae Jones, detida na quarta-feira, 26.

O Alabama aprovou em maio uma lei que proíbe o aborto, inclusive em casos de estupro e incesto, e equipara a interrupção da gravidez ao homicídio.

Além do Alabama, vários Estados conservadores têm promulgado leis que restringem o acesso ao aborto desde o começo do ano. O objetivo é proporcionar um motivo para que a Suprema Corte reveja o tema. Os novos juízes conservadores indicados pelo presidente Donald Trump são a aposta para que a lei regrida. / AFP