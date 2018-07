Americano acusado de executar civis depõe O sargento americano Robert Bales, acusado de matar 16 civis afegãos em um massacre em março, comparecerá amanhã a uma audiência preliminar em um tribunal militar no Estado de Washington. Após a sessão, o juiz que cuida do caso deve decidir se Bales vai à corte marcial. Testemunhas do massacre e parentes das vítimas devem depor por meio de videoconferência em uma base americana na Província de Kandahar, no Afeganistão. Entre as vítimas da chacina, estão nove crianças. O crime revoltou os afegãos.