Americano com risco de ter contraído ebola é internado em Omaha

Phil Smith, que lidera a unidade especializada em bio-contenção do hospital, afirmou que o paciente "não está doente e não é contagioso". Ele acrescentou que serão tomadas "todas as precauções apropriadas". O novo paciente será observado para qualquer sinal de ebola durante o período de incubação do vírus, de 21 dias.

Três pacientes com a doença foram tratados no hospital de Omaha, sendo que dois se recuperaram e um morreu.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de oito mil pessoa morreram devido à epidemia na África Ocidental iniciada há cerca de um ano. Fonte: Associated Press.