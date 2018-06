Americano foge da cadeia, mas volta por causa do frio

No domingo, ao fugir, Vick vestia uma camiseta, uma jaqueta e as calças do uniforme do Complexo Correcional Blackburn, relatou Lisa Lamb, porta-voz do serviço penitenciário de Kentucky. Ontem, ele se hospedou em um motel para abrigar-se do frio.

Algum tempo depois, Vick pediu a uma recepcionista que ligasse para a polícia, disse Sherelle Roberts, porta-voz da polícia de Lexington. Questionado sobre o motivo da ligação, Vick disse que queria se entregar para escapar do frio. Vick foi então examinado por paramédicos e levado de volta à prisão. Fonte: Associated Press.