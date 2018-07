Americano-israelense deve ser libertado hoje O americano de nacionalidade israelense Ilan Grapel - preso no Cairo em 12 junho e acusado de espionagem pela Justiça do Egito - deverá ser libertado hoje, informou o gabinete do premiê de Israel, Binyamin Netanyahu. O governo israelense e parentes do estudante de Direito de 27 anos negam a acusação. O universitário é suspeito de tentar sabotar a revolução que retirou do poder Hosni Mubarak, em fevereiro, e será trocado por 25 detentos egípcios que cumprem pena em prisões de Israel.