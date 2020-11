Americanos arriscam viajar no Dia de Ação de Graças, apesar de disparada de casos de covid-19

Milhões de americanos pegaram aviões e cruzaram rodovias antes do Dia de Ação de Graças, correndo o risco de aumentar os números de casos de coronavírus, desconsiderando as advertências das autoridades de saúde cada vez mais urgentes de que a população fique em casa e limite as reuniões de férias aos membros de sua própria casa.

Quem está embarcando em aviões testemunhou uma paisagem distinta de 2020 nos aeroportos do país: barreiras de acrílico na frente das estações de identificação, locais de teste rápido de vírus dentro dos terminais, máscaras nas áreas de check-in e a bordo dos aviões e papelada pedindo aos passageiros para fazer quarentena na chegada seu destino.

Embora o número de americanos que viajaram de avião nos últimos dias tenha caído drasticamente em relação ao mesmo período do ano passado, muitos seguiram em frente com seus planos de férias em meio a mortes, hospitalizações e infecções confirmadas em todos os EUA.

Alguns estavam cansados de mais de oito meses de distanciamento social e determinados a passar mais tempo com seus entes queridos.

“Acho que com os feriados e tudo mais, é muito importante agora, especialmente porque as pessoas estão muito cansadas por causa de toda a pandemia”, disse Cassidy Zerkle, de Phoenix, de 25 anos, que voou para Kansas City, Missouri, para visitar a família durante aquele que é tradicionalmente um dos períodos de viagem mais movimentados do ano.

Ela trouxe lanches e seu próprio desinfetante para as mãos e disse que o voo estava “meio cheio”. Ela tinha uma fileira de assentos só para ela.

“Contanto que você mantenha distância, não toque em nada e esteja higienizando as mãos, as pessoas deveriam ver suas famílias agora”, disse ela.

Os EUA registraram mais de 12,7 milhões de infecções por coronavírus e mais de 262 mil mortes. O país ainda tem cerca de oito infecções não detectadas para cada uma contabilizada, segundo um novo relatório do governo divulgado na quarta-feira, 25.

Muitas pessoas não fazem testes, especialmente se não apresentam sintomas. Mais de 88 mil pessoas nos EUA - um recorde histórico - estavam no hospital com covid-19 na terça-feira, 24, levando o sistema de saúde em muitos lugares ao ponto de ruptura.

Novos casos do vírus estão estabelecendo recordes, atingindo uma média de mais de 174 mil por dia.

As mortes aumentaram para mais de 1.600 por dia, uma marca registrada pela última vez em maio, quando a crise na área de Nova York estava diminuindo.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e as autoridades estaduais e locais pediram às pessoas que não viajassem e que mantivessem as comemorações do Dia de Ação de Graças pequenas.

“Isso garantirá que sua família esteja presente para comemorar o Natal e os feriados do próximo ano”, disse o governador de Kentucky, Andy Beshear.

Mas até o prefeito de Denver, Michael Hancock, voou para o Mississippi para passar o Dia de Ação de Graças com sua esposa e filha mais nova, apesar de enviar mensagens nas redes sociais e aos funcionários da cidade pedindo que evitassem viajar nas férias. Ele se desculpou, reconhecendo que ia contra sua própria orientação pública.

“Tomei minha decisão como marido e pai, e para aqueles que estão com raiva e desapontados, humildemente peço que perdoem as decisões que nascem do meu coração e não da minha cabeça”, disse Hancock.

Cerca de 900 mil a 1 milhão de pessoas por dia passaram pelos postos de controle do aeroporto dos EUA de sexta a quarta-feira, uma queda de cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mesmo assim, essas foram algumas das maiores multidões desde que a epidemia de covid-19 se estabeleceu nos EUA, em março. Na quarta-feira, o número de mais de 1 milhão de pessoas que passaram pela triagem dos aeroportos foi o maior desde o início da pandemia.

No ano passado, um recorde de 26 milhões de passageiros e tripulantes passaram pela triagem de aeroportos dos EUA no período de 11 dias próximo ao Dia de Ação de Graças.

Mais americanos dirigem do que voam durante o feriado, e Associação Automobilística Americana projetou que esses números também deverão ser menores este ano. O clube de automóveis não disse o quão mais baixo.

Muitos Estados e municípios adotaram precauções. Quem viaja para Los Angeles, de avião ou trem, era obrigado a preencher um formulário online reconhecendo o pedido da Califórnia para que as pessoas fiquem em quarentena por duas semanas após a chegada ao Estado.

Thea Zunick, de 40 anos, embarcou em um voo de Newark, Nova Jersey, para a Flórida para ver sua avó de 90 anos e seus pais.

“Todos nós meio que decidimos que vale a pena o risco”, disse Zunick. “Mas eu queria ter certeza de que todos os esforços que fiz para me manter saudável não fossem desfeitos pelo descuido de outras pessoas. E, absolutamente, sei que estou correndo o risco ao voar. Eu sei disso, mas às vezes é necessário”.

Ela se isolou em casa por dias antes da viagem, fez um teste de covid-19 que deu negativo e fez questão de escolher um voo direto e antecipado. Ela também usou máscara e colocou uma camada de proteção facial por cima. “Eu me senti como um astronauta, para ser honesta”, disse Zunick.

Uma vez no aeroporto, Zunick disse, ela viu falta de adesão ao uso de máscaras, aplicação frouxa das regras, longas filas para despachar bagagens e um desrespeito ao distanciamento social nas filas de segurança.

Depois de embarcar em seu voo totalmente lotado, com os assentos do meio ocupados, ela observou os passageiros comerem e beberem com as máscaras puxadas para baixo e sentou-se ao lado de um passageiro usando uma bandana solta, o que a levou a chamar um comissário de bordo, disse ela.

“Eu disse à aeromoça: 'Ei, a pessoa ao meu lado, isso é permitido? Porque está me deixando desconfortável. Eles dizem, 'Oh, sim, tudo bem'. Mas não é", disse Zunick. “A parte inferior estava aberta. E estava amarrado de forma tão frouxa que continuou caindo durante todo o voo e ele continuou brincando com ele e tentando apertá-lo e puxá-lo para cima”.

Anne Moore, uma mulher de 60 anos de Chicago, voou para Albany, Nova York, para passar o feriado com sua filha e depois voltou para Illinois com ela. Sua filha está no último ano do Dartmouth College, e Moore e seu marido estavam preocupados com a possibilidade de ela voltar sozinha.

Antes do pico, a família planejava realizar uma reunião de Ação de Graças para menos de 10 pessoas. Mas em vez disso, será apenas Moore, seu marido e sua filha.

“Tenho amigos que estão sozinhos. E eu não os estou convidando. E me sinto mal por isso ”, disse ela. “Vamos dar um passeio ou algo assim. Mas sim, nós três estamos nos isolando.”