Americanos fazem manifesto pelo controle de armas

Liderando a multidão estavam pessoas com faixas que diziam "Somos Sandy Hook", em referência às mortes ocorridas em dezembro em um tiroteio na escola de Sandy Hook em Newtown, Connecticut. O prefeito de Washington, Vincent Gray, e outras autoridades da capital norte-americana protestaram junto com a multidão, que tomou uma das principais avenidas da cidade.

Os organizadores do protesto informaram que cerca de 100 moradores de Newtown, onde um atirador matou 20 alunos e seis professores, viajaram a Washington para participar da manifestação. Os participantes expressaram apoio às propostas de Obama para proibir armas militares e com alta capacidade de munição.

No Senado, no entanto, os colegas democratas de Obama podem frustrar seus esforços para colocar em prática as mais rígidas medidas para o controle de armas em décadas. Os democratas de estados rurais com forte cultura de armas veem as propostas de Obama com ceticismo e ainda não se comprometeram a apoiá-las.

"Existe um grupo de senadores democratas, a maior parte do oeste do país, que representa estados com altos índices de posse de armas por cidadãos e com forte desejo de garantir a segurança de seus filhos", disse Mark Glaze, diretor do movimento Prefeitos Contra Armas Ilegais. "Eles estão conversando com pessoas de seus estados para identificar soluções que respeitem a Segunda Emenda mas que dificultem a possibilidade de pessoas perigosas terem acesso a armas."

Em uma entrevista, Obama afirmou que tem "profundo respeito" pela tradição de caça entre os norte-americanos, que atravessa gerações. "Parte do que nos possibilitará ir em frente com o controle de armas envolve entender que a realidade das armas em áreas urbanas é muito diferente das áreas rurais", disse. O Comitê Judiciário do Senado norte-americano dará início a audiências sobre o assunto na quarta-feira. As informações são da Associated Press.