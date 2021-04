Americanos imunizados contra a covid podem sair sem máscaras quando estiverem em pequenos grupos

Os americanos que já estão totalmente vacinados contra o coronavírus não precisam mais usar máscara em atividades ao ar livre se estiverem sozinhos ou em pequenos grupos, de acordo com nova orientação anunciada nesta terça-feira, 27, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

Quem está totalmente vacinado contra o coronavírus nos EUA ainda precisa, contudo, usar máscara em eventos fechados ou lotados, de acordo com as diretrizes do CDC.

Leia Também EUA incluem estudantes brasileiros em lista de viajantes que podem solicitar entrada no país

A nova orientação chega no momento em que metade dos adultos norte-americanos já recebeu ao menos uma dose de vacina contra covid-19, de acordo com o CDC.

O CDC e o presidente dos Estados unidos, Joe Biden, relacionaram a flexibilização à campanha do governo para vacinar a maioria dos adultos americanos até o verão, que começa em junho. A medida tenta oferecer garantias de que alguma aparência de vida normal pode retornar.

Mas o C.D.C. está mantendo conselhos sobre outras medidas de segurança, dizendo que os adultos vacinados devem continuar usando máscaras e ficar a dois metros de distância em grandes espaços públicos, como apresentações ao ar livre ou eventos esportivos, shoppings e cinemas, onde a vacinação e o estado de saúde de outras pessoas seriam desconhecidos.

Seguem as orientações de que ainda devem ser evitadas as reuniões médias e grandes, multidões e espaços mal ventilados, disseram as autoridades.

“Eu aceito diretrizes menos restritivas sobre mascaramento ao ar livre”, disse Linsey Marr, cientista de aerossóis da Virginia Tech ao NYT. “Sabemos que a transmissão em ambientes externos é muito menos provável de ocorrer do que em ambientes internos, porque o vírus não pode se acumular no ar externo. Vai se diluir rapidamente."

Os americanos têm sido chicoteados com a questão do uso de máscaras desde o início da pandemia, quando as principais autoridades de saúde disseram que as pessoas não precisam delas — em parte por causa da grave escassez de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde nas linhas de frente.

As orientações e restrições sobre o uso da máscara, desde então, têm sido uma colcha de retalhos de estado para estado, apesar das evidências crescentes da proteção garantida pela máscara para os indivíduos e aqueles ao seu redor.

Muitos estados já suspenderam as restrições que haviam estabelecido para atividades internas e externas. Outros, como Nova York, no entanto, mantiveram os requisitos de uso de máscara até mesmo para espaços ao ar livre, citando a ameaça de variantes potencialmente mais contagiosas.

As vacinas são altamente eficazes na prevenção de doenças graves causadas pelo coronavírus nas pessoas, por isso o relaxamento no uso do equipamento de proteção.

“Cientificamente, as vacinas são boas o suficiente para que seja altamente improvável que alguém que foi vacinado seja exposto a vírus o suficiente ao ar livre para ter uma infecção inicial”, disse Marr.

As primeiras evidências também sugerem que as pessoas vacinadas podem ter uma probabilidade significativamente menor de transmitir o vírus, mas os riscos exatos ainda não são conhecidos.

Alguns especialistas também questionam se as novas diretrizes não criariam confusões, ao estabelecer padrões diferentes para quem é vacinado e quem não é, embora seja impossível diferenciar quem é de quem não é.

“Não é como se você pudesse ir até alguém em público e dizer: ‘Você não está usando máscara, você está vacinado?’”, aponta a dra. Monica Gandhi, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em San Francisco.

“Aqueles que não foram vacinados irão imediatamente tirar a máscara ao ar livre porque ninguém pode verificar”, avalia.

Se isso ocorrer, no entanto, segundo ela, provavelmente não há problema, já que o risco de transmissão em ambientes externos é muito baixo, na ausência de contato próximo ou prolongado com alguém.

Dra. Mercedes Carnethon, epidemiologista da Northwestern University, avalia que as diretrizes relaxadas sinalizam que "se você estiver fora de um grupo de indivíduos que conhece bem, então é seguro ficar sem máscara se você foi vacinado. Não acho que vá tão longe a ponto de mudar o que nosso comportamento precisa ser em ambientes externos, onde não conhecemos pessoas e não podemos nos distanciar”, disse. / NYT