Americanos lembram os atentados de 11 de Setembro

Mas muitos sentem que o 10º aniversário, lembrado no ano passado, foi o momento para deixar de lado o luto pelos ataques. Pela primeira vez, autoridades eleitas não discursarão durante a cerimônia, o que geralmente permite a eles voltar aos holofotes, mas levanta questões sobre as memórias públicas e privadas dos ataques.

Milhares de pessoas participaram das cerimônias em Nova York nos anos anteriores, mas menos de 500 familiares estiveram presentes no local na manhã desta terça-feira.

O presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama participaram da cerimônia no Pentágono e vão visitar soldados feridos no Centro Médico do Exército Walter Reed. Biden e o secretário do Interior Ken Salazar discursaram no memorial do Voo 93, perto de Shanksville, no local onde o avião sequestrado da United Airlines caiu. As informações são da Associated Press.