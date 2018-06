Americanos mudam hábitos em razão das nevascas no Nordeste

NOVA YORK - Os americanos da região nordeste do país continuam sofrendo com as fortes nevascas e precisaram mudar hábitos. No lugar de comer em restaurantes, a escolha é pelo serviço delivery, por exemplo.

Cidades de Chicago a Bangor, em Maine, registraram recordes de baixa temperatura para o mês de fevereiro. Em Boston, foi registrado mais de 10 metro de neve nas ruas, o que causou problemas no trânsito e o fechamento de escolas.

Em Lexington, Kentucky, as ruas têm mais de 20 centímetros de neve, resultado da maior nevasca desde 1943. /REUTERS