Americanos podem ter de esperar semanas até terem testes de covid prometidos por Biden

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu aos americanos que vai disponibilizar gratuitamente 500 milhões de testes de covid-19. Mas a ajuda poderá levar semanas, ou até mais, para chegar aos americanos que estão ansiosos ao enfrentarem um novo surto de casos do novo coronavírus.

O governo Biden ainda não assinou o contrato para a compra dos testes, e o site para encomendá-los só estará disponível em janeiro de 2022. As autoridades não disseram quantos testes a população poderá solicitar ou com qual rapidez eles serão enviados assim que estiverem disponíveis no mês que vem. Os fabricantes anunciaram que já estão produzindo testes o mais rápido possível.

Como candidato, Biden criticou a falta de testes durante o governo Donald Trump, dizendo em março de 2020 que “o fracasso do governo nos testes foi colossal; um fracasso de planejamento, liderança e execução”. Mas a variante Ômicron pegou a Casa Branca desprevenida, como o presidente Biden mesmo reconheceu, e os casos ultrapassaram em muito a capacidade do governo atual em disponibilizar os testes.

A promessa de Biden de meio bilhão de testes foi peça central de um esforço recente do governo, anunciado poucos dias antes do Natal, para tentar testar muitas pessoas.

Enquanto isso, os americanos tentam encontrar os testes para saber se estarão infectados durante a temporada de férias. “Isso não é um plano - é uma esperança”, disse Jennifer Nuzzo, epidemiologista da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, que acompanha as tendências dos testes. “Se esses testes vierem em janeiro e fevereiro, isso terá certo impacto.” Os contratos para a compra de testes podem ser finalizados já na próxima semana, segundo as autoridades americanas.

Capacidade

Se os fabricantes de testes conseguirão produzir mais 500 milhões de testes para serem realizados em casa - e em quanto tempo -, isso ainda não está claro. John M. Koval, porta-voz da Abbott Laboratories, um grande fabricante de antígenos caseiros rápidos, disse em uma mensagem por e-mail que sua empresa está recebendo uma “demanda sem precedentes” para testes, e “está enviando tudo o mais rápido quanto possível”.

A Abbott está operando suas fábricas 24 horas por dia, investindo em automação e contratando mais trabalhadores, disse Koval. A empresa fará 70 milhões de testes em janeiro, segundo ele, número que “pode aumentar significativamente nos próximos meses”.

Ellume, um fabricante concorrente australiano de teste rápido afirmou por comunicado que “está pronto para atender ao aumento da demanda”, fornecendo ao governo dos EUA 8,5 milhões de testes e abrindo uma nova fábrica em Frederick, no Estado de Maryland, em janeiro. Quando estiver totalmente operacional, essa fábrica deverá produzir 15 milhões de testes por mês.

O plano de Biden enfrenta concorrência interna das autoridades estaduais e locais que saíram na frente do presidente. Em Maryland, o governador Larry Hogan anunciou no mês passado que sua administração disponibilizaria 500 mil testes caseiros Abbott. O Colorado começou a distribuir testes domésticos gratuitos em outubro. Dezenas de cidades e vilas em Massachusetts já estão enviando testes gratuitos, segundo o novo programa deste Estado.

Especialistas dizem que é improvável que 500 milhões de novos testes estejam disponíveis de uma só vez. Michael Mina, epidemiologista e ex-professor de Harvard que pediu repetidamente a ampliação do uso de testes, disse esperar que eles fossem distribuídos em dois a três meses. “Se isso tivesse começado há muito tempo, talvez as coisas fossem um pouco diferentes”, disse Mina, que recentemente se tornou diretor científico da eMed, que distribui testes caseiros. “Mas é onde estamos agora, e meio que teremos que lidar com isso.”

A escassez de testes caseiros não é exclusiva dos Estados Unidos. Na semana passada, as manchetes dispararam sobre as longas filas para testes na Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Irlanda.

A Casa Branca também destacou que o governo federal criou outros métodos de teste nos últimos meses, incluindo o envio de 50 milhões de testes gratuitos para centros comunitários de saúde em pontos críticos do país.

Na próxima semana, uma equipe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças estará na cidade de Nova York ajudando a fornecer 25 mil testes feitos em laboratório. O primeiro site foi inaugurado no Queens na quarta-feira 22, e mais dois nesta quinta-feira, 23, em Flushing e East Elmhurst, segundo as autoridades de Nova York.

Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca, disse que os 500 milhões de testes são “a maior compra feita até agora”. “Certamente representa um compromisso significativo, um reconhecimento por parte do presidente de que precisamos fazer mais”, disse ela.

Para o presidente Biden, a luta para resolver o déficit na disponibilidade de testes resulta em uma comparação desconfortável com a incapacidade do governo Trump em implementar testes no início da pandemia em 2020. Na época, o governo Trump lutou contra a escassez de suprimentos.

Biden assumiu o cargo prometendo expandir o fornecimento de testes, mas depois concentrou sua resposta quase exclusivamente nas vacinas, e a demanda por testes caiu tanto que a Abbott destruiu milhões de testes no mês de agosto - exatamente quando a variante Delta estava crescendo.

A falta de testes no início da pandemia cegou o governo americano em relação à propagação precoce do vírus, uma falha que contribuiu para o alto número de vidas na primeira onda de infecção. Na época, Biden prometeu que, como presidente, formaria um comitê de testes de pandemia - uma peça para o Conselho de Produção de Guerra de Franklin Delano Roosevelt - e aumentaria amplamente os testes. “Testes salvam vidas de forma inequívoca, e testes generalizados são a chave para abrir nossa economia novamente”, disse Biden em junho de 2020.

A administração de Biden cumpriu essas promessas no início de seu mandato, ajudando os Estados a estabelecer uma rede de locais de teste drive-in para estimular o desenvolvimento de testes domésticos rápidos. O presidente criou um comitê de testes, composto por funcionários de várias agências governamentais, segundo informou a Casa Branca. A Food and Drug Administration, órgão que regula as medicações nos Estados Unidos, acelerou o ritmo de aprovação de testes caseiros; agora há cerca de uma dúzia deles disponíveis, contra nenhuma quando Biden assumiu o cargo.

Mas os locais de drive-in fecharam em grande parte no verão passado durante a queda de demanda, à medida que o ritmo das vacinações aumentou e o número de casos diminuiu. Naquela época, o CDC disse aos americanos vacinados que eles não precisariam fazer o teste se fossem expostos ao coronavírus e não apresentassem sintomas. Mas a agência federativa reverteu essa orientação em setembro passado.

No pico da pandemia, os Estados Unidos estavam realizando uma média de 1,8 milhão de testes por dia em janeiro, de acordo com os dados da Johns Hopkins, mas em julho deste ano, esse número caiu para 424 mil, mesmo quando a variante Delta começou a surgir. (A média hoje é de 1,57 milhões de testes por dia.)

A destruição dos testes da Abbott em agosto ocorreu precisamente quando o governo deveria estar se preparando para uma nova onda no outono e inverno do país, disse o Dr. Nuzzo, da Johns Hopkins. “Não houve uma visão de futuro. E se os casos aumentarem novamente? Como será reconstruída a infraestrutura que deixamos erodir?” indagou, acrescentando: “Havia uma expectativa bastante razoável que os casos pudessem aumentar novamente ”.

Depois que a Ômicron chegou no final de novembro, o presidente anunciou que aqueles com seguro privado poderiam ser reembolsados pela compra de testes caseiros e se comprometeu a entregar 50 milhões de testes rápidos aos centros de saúde comunitários.

O anúncio do teste nesta terça-feira, que ampliou esse compromisso, refletiu como o aumento da Ômicron pegou a Casa Branca desprevenida - como o próprio Biden reconheceu quando repórteres o questionaram na Casa Branca. “O que aconteceu foi que o vírus Ômicron se espalhou ainda mais rapidamente do que se pensava”, disse Biden. “Se eu lhe dissesse há quatro semanas que isso se espalharia, no dia a dia, se espalharia em 50 por cento, 100 por cento, 200 por cento, acho que você teria olhado para mim e dito: ‘Biden, o que você está bebendo?’”

*Michael D. Shear é um veterano correspondente da Casa Branca e duas vezes vencedor do Prêmio Pulitzer que foi membro da equipe que ganhou a Medalha de Serviço Público pela cobertura da Covid em 2020. Ele é coautor de “Guerras na Fronteira: Por Dentro do Ataque de Trump sobre Imigração." @tosquia

Sheryl Gay Stolberg é uma correspondente de Washington que cobre a política de saúde. Em mais de duas décadas no The Times, ela também cobriu a Casa Branca, o Congresso e a política nacional. Anteriormente, no The Los Angeles Times, ela compartilhou dois prêmios Pulitzer ganhos pela equipe Metro desse jornal.@SherylNYT