Americanos são alvo de explosão em Peshawar A explosão de um carro-bomba que bateu contra um veículo do governo dos EUA ontem na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, deixou dois paquistaneses mortos e 19 feridos - entre eles dois americanos. A ação foi considerada um dos piores ataques contra funcionários de Washington em solo paquistanês recentemente. Insurgentes têm realizado vários atentados em Peshawar nos últimos anos, mas não contra alvos americanos, cujo governo mantém rígidas medidas de segurança no país.