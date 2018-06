Americanos votam legalização do uso da maconha

O movimento pró-legalização da maconha, que alcançou vitórias históricas há dois anos, procura um novo impulso nesta terça-feira com eleitores no Alasca, Oregon e Washington, D.C. sobre medidas que permitiriam o uso da maconha por adultos.

Nas eleições gerais de 2012, os estados de Washington e do Colorado se tornaram os primeiros a legalizar o uso e implementaram sistemas para regular e tributar as vendas.

Se aprovadas, as medidas no Oregon e no Alasca vão legalizar as vendas no varejo para pessoas acima da idade necessária para consumir álcool. Em Washington D.C., a medida tornaria legal cultivar e consumir maconha, mas não vendê-la.

Eleitores da Flórida vai decidir se tornam o estado o 24º a permitir o uso da maconha por razões médicas. A medida precisa da aprovação de 60 por cento para passar.

Independente do resultado das votações realizadas nesta terça-feira, os defensores da legalização da maconha já são planejando expandir sua campanha para a Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, em 2016. Fonte: Associated Press.