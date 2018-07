Amiga do casal Obama é cotada para chefia do gabinete

Em 1991, quando trabalhava na administração democrata do prefeito Richard Dalay, em Chicago, Jarrett escolheu para uma vaga no governo municipal Michelle Robinson, que lhe apresentou seu namorado, Barack. A amizade entre o casal e a advogada com formação em psicologia cresceu. Jarrett apresentou os dois aos principais nomes da política do Estado de Illinois, no qual o presidente foi senador.

Testemunhas da rotina da Casa Branca garantem que Jarrett não é hoje uma assessora de Obama. Ela é "a" assessora. Se realmente assumir o cargo hoje ocupado por Jack Lew (que substituiu emergencialmente William Daley em janeiro), Jarrett passará a exercer formalmente a função que já é sua na prática.

Ela discute com o presidente as estratégias políticas que devem ser decisivas na nova fase de negociação com a bancada republicana no Congresso. Ela fica com ele na ala residencial da Casa Branca depois que todos os demais conselheiros deixam o prédio. Foi ela que ontem, explicando o silêncio do casal presidencial após a vitória, avisou: "Em alguns dias, após recuperar o fôlego, eles voltarão ao trabalho". / COM NYT