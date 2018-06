Amigo de vítima é confundido com atirador

Alguns veículos de comunicação e jornalistas nos Estados Unidos chegaram a publicar, nesta quarta-feira, 26, uma fotografia errada do homem acusado de matar a repórter Alison Parker e o cinegrafista Adam Ward, do canal WDBJ. Sherman Lea Jr., amigo de Alison, foi citado como sendo Vester Lee Flanagan em posts no Twitter que exibiam fotografias nas quais ele aparece ao lado da jornalista e do namorado dela, o âncora do canal Chris Hurst.

Lea escreveu em sua conta que não era o atirador e pediu para que a foto fosse removida. “Erro sério da mídia coloca vidas em perigo. Eu não sou Vester Lee Flanagan", escreveu ele.

Sua imagem foi colocada, em uma montagem, ao lado da de Flanagan e divulgada na internet com pedidos de informação sobre o atirador, que até então não havia sido pego. A foto foi removida, sob pedidos de desculpas.