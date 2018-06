Amigos suspeitavam que Breivik estivesse deprimido

Três dos ex-amigos de Breivik declararam ao Tribunal Distrital de Oslo nesta terça-feira que, cinco anos antes do massacre, ele mudou-se de novo para a casa de sua mãe e encerrou todos os contatos sociais.

Os amigos, que não quiseram que seus nomes fossem divulgados, testemunharam durante o julgamento de Breivik, enquanto o réu estava numa sala contígua.

Breivik matou 69 pessoas a tiros na ilha de Utoya, em 22 de julho, depois de ter explodido uma bomba no centro de Oslo, que deixou oito mortos. As informações são da Associated Press.