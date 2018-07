Amostragem de votos indica 2º turno na França

PARIS - O presidente Nicolas Sarkozy e o candidato socialista François Hollande avançarão para o segundo turno das eleições presidenciais na França, de acordo com uma amostra de resultado preliminar à qual o jornal The Wall Street Journal teve acesso. As urnas fecharam às 20h locais (15h em Brasília) na maior parte das grandes cidades do país, mas a amostragem das urnas mostra que nenhum candidato conseguiu votos suficientes para vencer em primeiro turno.

De acordo com os números divulgados há pouco, Hollande terminará o primeiro turno com 27% a 29% da votação, enquanto Sarkozy, em sua busca pela reeleição, terá entre 25% e 26% dos votos. Uma vez que nenhum dos dois conseguiu angariar mais de 50% dos votos válidos, Hollande e Sarkozy voltarão a se enfrentar dentro de duas semanas.

Pesquisas de intenção de votos realizadas antes da eleição de hoje indicavam vitória de Hollande no segundo turno, marcado para 6 de maio.

As informações são da Dow Jones