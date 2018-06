Amostras coletadas na Síria irão para a Europa

O porta-voz da ONU Farhan Haq disse que o relatório final do grupo vai depender dos resultados das análises e que isso pode levar "mais alguns dias".

Porém, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, espera receber um relatório inicial sobre a investigação logo depois de os inspetores saírem de Damasco. Haq disse que Ban volta para Nova York nesta quinta-feira, reduzindo o tempo de visita à Áustria para se preparar para receber o documento.

O grupo tem permissão apenas para determinar se armas químicas foram usadas no ataque, que matou centenas de pessoas na semana passada. Mas Haq disse que as descobertas podem indicar quem esteve por trás do ataque. Fonte: Associated Press.