Amplificaram minha voz, diz Yoani na despedida

Ao contrário dos protestos

que enfrentou em São Paulo, Pernambuco, Bahia e Brasília, não houve nenhuma manifestação contra a presença da blogueira nos dois dias de visita ao Rio.

"Quando cheguei aqui, tinha 393 mil seguidores no Twitter. Após os protestos contra a minha presença, esse número subiu para 428 mil. As manifestações amplificaram a minha voz", afirmou a blogueira, que começou seu último dia no Brasil com uma entrevista à imprensa no hotel onde estava hospedada, na Barra da Tijuca.

Após a entrevista, Yoani foi levada pelo deputado federal Otávio Leite(PSDB-RJ) para conhecer a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, um dos principais pontos turísticos da cidade. / MARCELO GOMES