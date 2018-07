Amy Winehouse é achada morta, diz mídia internacional A cantora britânica Amy Winehouse, de 27 anos, foi encontrada morta hoje em sua residência em Londres, na Inglaterra, segundo foi noticiado pela imprensa internacional. De acordo com o site Sky News, a polícia foi chamada pelo serviço de ambulância para um endereço no norte da capital britânica, pouco após as 16h (horário local).