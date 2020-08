Análise: A explosão em Beirute é uma alerta para os Estados Unidos

Thomas L. Friedman / The New York Times, O Estado de S.Paulo

Quando ouvi pela primeira vez a notícia da terrível explosão em Beirute, e depois a especulação desenfreada sobre quem poderia tê-la causado no Líbano, minha mente voltou cerca de 40 anos para um jantar do qual participei na residência de Malcolm Kerr, então presidente do Universidade Americana de Beirute.

Durante o jantar, alguém mencionou as tempestades de granizo incomuns que atingiram Beirute nas duas noites anteriores. Todos deram suas explicações para este evento climático extremo, antes de Malcolm, irônico, perguntar a seus convidados: “Vocês acham que os sírios fizeram isso?”

Malcolm - um homem charmoso e estudioso brilhante, que foi tragicamente assassinado alguns meses depois por assassinos não identificados - estava sendo engraçado e profundo. Ele estava zombando da tendência libanesa de explicar tudo como uma conspiração e, em particular, uma conspiração perpetrada pela Síria, razão pela qual todos nós rimos.

Mas ele também estava dizendo algo profundo sobre a sociedade libanesa - que, infelizmente, também se aplica aos Estados Unidos de hoje - o fato de que no Líbano daquela época, e ainda mais hoje, tudo, até mesmo o clima, se tornou político.

Por causa da natureza sectária da sociedade libanesa, onde todos os poderes de governo e os despojos do estado foram constitucionalmente ou informalmente divididos em um equilíbrio muito cuidadoso entre as diferentes seitas cristãs e muçulmanas, tudo era de fato político. Cada nomeação, cada investigação sobre prevaricação, cada decisão do governo para financiar isso e não aquilo foi vista como uma vantagem para um grupo e uma desvantagem para outro.

Foi um sistema que comprou estabilidade em uma sociedade altamente diversificada (entre espasmos de guerra civil) - mas ao preço da constante falta de responsabilidade, corrupção, mau governo e desconfiança.

É por isso que a primeira pergunta que tantos libaneses fizeram após a recente explosão não foi o que aconteceu, mas quem fez aquilo e que vantagem obteve?

Os Estados Unidos estão se tornando como o Líbano e outros países do Oriente Médio em dois aspectos. Primeiro, nossas diferenças políticas estão se tornando tão profundas que nossos dois partidos agora se assemelham a seitas religiosas em uma disputa de soma zero pelo poder. Eles chamam os seus de "xiitas, sunitas e maronitas" ou "israelenses e palestinos". Chamamos os nossos de “democratas e republicanos”, mas os nossos agora se comportam como tribos rivais que acreditam que devem governar ou morrer.

E em segundo lugar, como no Oriente Médio, cada vez mais nos Estados Unidos agora tudo é política - até o clima, até mesmo a energia, até mesmo as máscaras em uma pandemia.

Na verdade, nós nos EUA estamos nos tornando tão parecidos com um país do Oriente Médio que, enquanto os libaneses concluíam que a explosão foi realmente um acidente, o presidente Donald Trump estava falando como um líder de milícia de Beirute, declarando que deve ter sido uma conspiração. “Foi um ataque”, ele disse que seus generais lhe disseram. “Foi algum tipo de bomba.”

Mas uma sociedade, e certamente uma democracia, eventualmente morre quando tudo se torna política. A governança é estrangulada por isso. Na verdade, foi alegadamente o fracasso dos tribunais libaneses corruptos em agir como guardiães do bem comum e ordenar a remoção dos explosivos do porto - como as autoridades portuárias haviam solicitado anos atrás - que abriu o caminho para a explosão.

“Para que uma política saudável floresça, ela precisa de pontos de referência fora de si mesma - pontos de referência da verdade e uma concepção do bem comum”, explicou o filósofo religioso Moshe Halbertal da Universidade Hebraica. “Quando tudo se torna político, é o fim da política.”

Em outras palavras, quando tudo é política, significa que tudo se trata apenas de poder. Não há centro, há apenas lados; não há verdade, existem apenas versões; não há fatos, há apenas uma competição de vontades.

Se você acredita que as mudanças climáticas são reais, deve ser porque alguém te pagou com uma bolsa de pesquisa. Se você acredita que o presidente cometeu uma ofensa passível de impeachment ao tentar alistar o presidente da Ucrânia para minar Joe Biden, é apenas porque você quer o poder para o seu partido.

Populistas não liberais como Trump - ou Bibi Netanyahu em Israel, Jair Bolsonaro no Brasil, Viktor Órban na Hungria, Recep Tayyip Erdogan na Turquia e Vladimir Putin na Rússia - tentam deliberadamente minar os guardiães dos fatos e do bem comum. A mensagem deles para seu povo é: “Não acredite nos tribunais, nos funcionários públicos independentes ou nos geradores de notícias falsas - confie apenas em mim, em minhas palavras e em minhas decisões. É uma selva lá fora. Meus críticos são assassinos (que é como Trump chamou sua imprensa na sexta-feira), e só eu posso proteger nossa tribo da deles. É governar ou morrer.”

Essa tendência não está apenas nos prejudicando, está literalmente nos matando. A razão pela qual Trump falhou totalmente em gerenciar a pandemia de covid-19 é que ele finalmente encontrou uma força que não poderia desacreditar e desviar transformando-a em política - a Mãe Natureza. Ela é impenetrável para a política porque tudo em que ela consiste é química, biologia e física. E ela fará tudo o que eles mandarem - neste caso, espalhar um coronavírus - quer Trump afirme isso ou não.

Os líderes da Alemanha, Suécia e Coreia do Sul afirmaram exatamente o contrário, dizendo: “Não, existem fatos científicos independentes da política e existe o bem comum, e nos curvaremos a esses fatos e serviremos ao bem comum com uma estratégia pública de saúde.”

Outro dia, Trump disse a uma audiência republicana em Cleveland que, se Biden ganhasse, ele iria “ferir a Bíblia, ferir Deus. Ele é contra Deus, ele é contra armas, ele é contra energia, nosso tipo de energia.”

Nosso tipo de energia?

Sim, parece que agora existe energia republicana - petróleo, gás e carvão - e energia democrata - eólica, solar e hidrelétrica. E se você acredita em petróleo, gás e carvão, também deve se opor ao aborto e às máscaras. E se você acredita em energia solar, eólica e hidrelétrica, presume-se que você seja pró-direito ao aborto e seja pró-máscara facial. Esse tipo de pensamento, ao extremo, é o que destruiu o Líbano, a Síria, o Iraque, a Líbia e o Iêmen e está cada vez mais corroendo Israel.

Mas se você ouvir os manifestantes em Beirute, poderá ouvir como tantos libaneses estão famintos por um governo que represente o bem comum. Aqui nos Estados Unidos também. Quem são os líderes que muitos de nós ainda respeitamos e desejamos “mesmo quando discordamos deles?”, perguntou Halbertal.

“Eles são os líderes”, respondeu ele, “que acreditam que existe um reino do sagrado - do bem comum - que está fora da política e que tomam grandes decisões com base em seu melhor julgamento do bem comum - não seu nu interesses de poder. ''

Esses líderes farão muito por seus partidos; eles não são avessos à política. Eles se envolvem intensamente - mas reconhecem onde deve parar e começar. Eles não vão subverter a Constituição ou iniciar uma guerra ou minimizar um risco à saúde pública para salvar seu próprio poder.

No Oriente Médio, essas pessoas são raras e geralmente são assassinadas - mas nos lembramos de seus nomes: Yitzhak Rabin, Anwar Sadat, Rafic Hariri e corajosos jornalistas libaneses como meus colegas Gibran Tueni e Samir Kassir.

É por isso que muitos de nós admiram o juiz John Roberts quando ele ocasionalmente fica do lado dos liberais nas decisões da Suprema Corte. Não é porque a decisão é liberal, mas porque ele parece estar agindo em prol do bem comum, não de sua tribo política.

É também por isso que ainda admiramos nossos militares, os guardiães de nosso bem comum, e ficamos chocados e alarmados quando vemos Trump arrastando-os para a "política".

Pense na dignidade de Al Gore se submetendo graciosamente a uma decisão altamente politizada da Suprema Corte, dando a eleição de 2000 a George W. Bush. Gore colocou o bem comum em primeiro lugar. Ele levou um tiro pelos EStados Unidos.

Trump teria dilacerado os Estados Unidos por causa disso e, acredite, se ele perder em novembro, não há como colocar o bem comum à frente do seu e aceitar tranquilamente neste boa noite.

“Quando você perde o reino do sagrado, o reino do bem comum fora da política, é quando as sociedades entram em colapso”, disse Halbertal. Foi o que aconteceu com Líbano, Síria, Iêmen, Líbia e Iraque. E é isso que está acontecendo lentamente com Israel e os Estados Unidos.

Reverter essa tendência é a tarefa mais importante da nossa geração.