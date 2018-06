Análise: Aliados de Mubarak voltam a ocupar governos provinciais CAIRO - A jornada de massacres no Egito veio à tona um dia após o governo interino ter decidido instalar vários generais no cargo de governadores de província, ampliando temores de uma volta ao autoritarismo que marcou a era Hosni Mubarak. Dos 25 governadores indicados, 19 são generais - 17 do Exército e 2 da polícia. Um deles tornou-se conhecido ao se recusar, num gesto de insubordinação, a proteger os partidários do primeiro presidente eleito do Egito, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. Outro, Mahmoud Othman Ateeq, foi filmado em 2011 apontando uma arma contra uma manifestação de professores que imploravam para que ele poupasse suas vidas.