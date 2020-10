Análise: Campanha quis usar o vírus, mas chance ficou para trás

Maggie Haberman e Annie Karni*, The New York Times

Mesmo com Donald Trump tendo problemas de oxigenação, alguns de seus conselheiros viram uma oportunidade na doença. Se ele se recuperasse rapidamente e parecesse simpático ao falar da experiência – a mesma de milhões de americanos –, poderia ganhar alguns votos. A crise, disse um membro da campanha, foi um revés, mas também uma chance de mostrar uma nova atitude em relação ao vírus.

O presidente poderia usá-la para mostrar que a doença é grave, mas pode ser combatida. A esperança, porém, foi torpedeada pelo comportamento do próprio presidente. Na segunda-feira, ele tuitou: “Não tema a covid”. O comentário sinalizava uma realidade muito mais provável: que o tratamento errático de sua doença lembrará os eleitores do fracasso da resposta do governo à pandemia do novo coronavírus.

“Há uma estratégia de alto risco e espero que o presidente não volte rapidamente à campanha até que digam que ele não é mais um perigo para todos”, disse o consultor Ed Rollins, que apoia Trump. Outra estrategista republicana, Antonia Ferrier, disse que o presidente poderia seguir dicas de outros líderes mundiais que venceram a covid.

Seus consultores testaram essa abordagem. “Ele agora tem experiência no combate ao vírus”, disse Erin Perrine, porta-voz da campanha. “Joe Biden não tem isso.” A ideia é pintar o vírus como mais uma de uma longa série de lutas que ele superou, como a investigação de conluio com a Rússia e o impeachment. Mas o presidente continua a se comportar como se fosse um cidadão comum que trabalha na Casa Branca.

“Com quatro semanas restantes e quase 4 milhões de americanos já tendo votado, é muito tarde para mudar as percepções sobre Trump ou seu desempenho”, disse Liam Donovan, estrategista republicano. “E o vídeo que o presidente enviou do hospital Walter Reed reflete o desafio de sua campanha: o vislumbre inicial de humanidade e humildade rapidamente deu lugar a um monólogo desconexo que prejudica todo o esforço.”

* ANNIE KARNI É CORRESPONDENTE NA CASA BRANCA; MAGGIE HABERMAN É JORNALISTA E FEZ PARTE DA EQUIPE QUE VENCEU O PULITZER EM 2018.