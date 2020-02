Análise: Partido CDU em busca de um novo líder centrista na Alemanha

Angela Merkel se inseriu na seleção do próximo candidato a chanceler de seu partido União Democrata-Cristã (CDU, pela sigla em alemão) depois que sua ex-protegida inesperadamente jogou a toalha, deixando de lado a disputa para liderar a maior economia da Europa.

A líder alemã de longa data disse que "cooperará muito bem" com Annegret Kramp-Karrenbauer, que deixou o cargo de chefe do partido na segunda-feira depois de uma série de gafes limitadas por sua incapacidade de se envolver em um capítulo estatal desonesto. Com o partido dividido e sem leme, Merkel deixou claro que pretendia desempenhar um papel direto na escolha de seu potencial sucessor.

"Eu aceito esta decisão hoje com o maior respeito, mas quero dizer que lamento por ela", disse Merkel a repórteres em Berlim. "Posso imaginar que não foi uma decisão fácil para Annegret Kramp-Karrenbauer, e agradeço a ela por estar preparada para acompanhar o processo de escolha de um candidato à chancelaria como presidente do partido."

Annegret Kramp-Karrenbauer, mais conhecida por suas iniciais AKK, foi escolhida a dedo por Merkel para proteger seu legado. A ex-líder estadual de Saarland afastou um desafiante de uma facção mais conservadora dentro do CDU que queria mais apoio aos negócios e menos ênfase no meio ambiente e nas questões sociais.

Embora seja provável que essas demandas retornem, Merkel está em posição de orientar o processo em direção a candidatos centristas, à medida que a corrida pela liderança se aquece e antes de sua renúncia, que está prevista para, no mais tardar, o próximo ano.

AKK foi incapaz de impor sua autoridade ao partido desde que assumiu o comando do CDU em dezembro de 2018 e foi humilhada na semana passada quando um capítulo local no leste da Alemanha desafiou suas ordens e foi associado ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD pela sigla em alemão).

Pairando sobre o processo está o dilema de como o CDU deve lidar com o retorno da política de extrema direita no antigo leste comunista. Muitos eleitores de lá se voltaram para a AfD porque se sentem deixados para trás durante os anos de crescimento econômico e ressentem a generosidade percebida por parte de Berlim em relação aos refugiados. A posição oficial do partido é que não pode haver cooperação com a AfD em nenhum nível, mas as autoridades locais têm questionado se isso ainda é viável.

A queda de AKK foi desencadeada quando o CDU na Turíngia votou ao lado do AfD para eleger um primeiro-ministro regional na semana passada. O líder local Mike Mohring foi forçado a voltar atrás, mas outros dirigentes do CDU no leste demonstraram simpatia por sua manobra enquanto ele tentava manter o apoio ao partido.

O flerte do CDU com o AfD é "muito preocupante", disse Norbert Walter-Borjans, colíder dos social-democratas, parceiro júnior da coalizão de Merkel, que também está à procura de um candidato para liderar sua próxima campanha eleitoral nacional.

AKK disse a colegas do partido em uma reunião em Berlim que uma razão para sua decisão é a relação pouco clara entre partes do CDU, a extrema direita do AfD e o partido anticapitalista de esquerda. Em uma entrevista coletiva em Berlim, ela enfatizou sua posição de que o CDU precisa se opor estritamente a qualquer cooperação com as duas partes extremas.

Merkel organizará escolha de próximo candidato

A líder, que agora se afasta do CDU, disse que acredita que seu sucessor também deve ser candidato a chanceler em 2021. Ela planeja organizar o processo de seleção até o verão do hemisfério norte e depois renunciar quando a decisão for tomada. A nova direção deve ser selada em uma convenção do partido em dezembro.

"Devemos ser mais fortes, mais fortes do que hoje", disse AKK em uma breve entrevista coletiva em Berlim. "Ao não concorrer à chanceler, posso ser muito mais livre para moldar o processo", disse ela, acrescentando que sua decisão não afetaria a estabilidade da coalizão.

A partida de AKK foi bem recebido pela ala mais conservadora do partido. Olav Gutting, um parlamentar que criticou a trajetória moderada de Merkel, disse que os erros "se acumularam" sob o comando de AKK e sua partida poupou o CDU de um "teste destrutivo".

"Independentemente da simpatia pessoal, é preciso ver que a base tinha crescentes dúvidas sobre as capacidades de AKK para a chancelaria", disse Gutting à Bloomberg News. Ele se recusou a especular sobre o sucessor dela, mas espera que o cargo seja assumido na segunda metade do ano.

Merkel pediu a AKK, que é sua ministra da Defesa, para permanecer em seu posto no gabinete, segundo um funcionário. Ela assumiu o cargo em julho, quando foi desocupado por Ursula von der Leyen, que havia sido nomeada presidente da Comissão Europeia.

Pouco à vontade, isolada e lutando por relevância, a líder do CDU não conseguiu unir o partido sob sua liderança. Ela cometeu uma série de gafes que irritaram pessoas de dentro do partido e a tornaram amplamente impopular entre os eleitores. Os dirigentes da sede do CDU em Berlim ficaram cada vez mais preocupados com o fato de sua líder não ser uma candidata viável.

O acontecimento na Turíngia foi sua queda final. Mesmo tentando limpar a bagunça, ela não conseguiu convencer as autoridades locais a apoiar novas eleições na região, como uma maneira de recomeçar após o ocorrido, em uma reunião de cinco horas que durou até o início da sexta-feira.

Seu recuo abre caminho para que outros avancem na disputa pela liderança do partido mais forte da Alemanha. Os possíveis candidatos são o vice-presidente Armin Laschet, um líder estadual bem conectado da Renânia do Norte -Vestfália; o futuro ministro da Saúde, Jens Spahn; Friedrich Merz, ex-inimigo de Merkel; e Markus Soeder, líder do partido irmão da CSU da Baviera.

Com Merkel no controle, o processo pode favorecer a Laschet, que é mais centrista do que os outros principais candidatos. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA

