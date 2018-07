ANÁLISE: Cenário para o Exército ficar no poder não é tentador A crescente popularidade dos militares deu ao general Abdel Fattah al-Sisi poder suficiente para obrigar o presidente Mohamed Morsi, expoente da Irmandade Muçulmana, a curvar-se à sua vontade. As Forças Armadas chegaram a um índice de aprovação de 94%, segundo pesquisa da Zogbi feita entre abril e maio. Uma virada enorme: sua aprovação tinha caído persistentemente depois da derrubada do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011, em consequência da desastrada atuação do marechal Mohamed Hussein Tantawi e da infeliz liderança do Conselho Supremo das Forças Armadas. O apoio a Morsi, por sua vez, caiu de 57% para 28%, mostrou a mesma pesquisa.