Análise: Contradições ampliam falta de credibilidade de Trump

A um mês da eleição, o presidente Donald Trump enfrenta uma crise de credibilidade escancarada com relação a sua saúde, justamente no momento em que mais precisa da confiança da população. A infecção por coronavírus do presidente, bem como os casos de vários assessores e aliados, colocaram em perigo os mais altos escalões do governo americano.

No sábado, os esforços da Casa Branca para passar uma mensagem de tranquilidade saíram flagrantemente pela culatra, resultando em informações confusas e contraditórias sobre a saúde e o bem-estar do comandante-chefe.

Neste domingo, a tentativa de consertar a situação fez pouco para aumentar a confiança, com o médico de Trump dizendo que estava tentando projetar uma “atitude otimista”, ao mesmo tempo em que revelava novos detalhes sobre a condição do presidente, pontos que não havia divulgado anteriormente.

É uma situação gestada há meses: a colisão da insistente resistência de Trump às diretrizes de seu governo para se manter seguro durante a pandemia com seu conhecido desprezo pelos fatos. O resultado: profunda incerteza para os americanos, que não sabem em quem e no que acreditar a respeito da saúde do presidente em um momento perigoso da história dos EUA.

“Isso é maior do que Donald Trump. O que está em jogo é a instituição da presidência”, disse Robert Gibbs, que foi secretário de imprensa da Casa Branca durante o governo Barack Obama.

Para qualquer presidente, é fundamental ter credibilidade em tempos de crise – ter a capacidade de unir americanos de todas as convicções políticas em torno de um entendimento comum sobre a situação. Para um presidente às vésperas da eleição – especialmente uma eleição realizada em um ano tão tumultuado quanto 2020 – pode ser a diferença entre cumprir um mandato ou dois.

Mas Trump vem desperdiçando sua credibilidade geral desde o início da presidência: passou todo o primeiro dia no cargo discutindo as contagens oficiais do tamanho da multidão em sua posse e pedindo aos americanos que desconsiderassem as evidências fotográficas que mostravam que ele atraíra menos pessoas do que seu antecessor ao National Mall em Washington.

O episódio deu o tom para o restante de seu governo, durante o qual Trump criou realidades alternativas em torno de questões grandes e pequenas, com a ajuda de meios de comunicação amigáveis. Ele muitas vezes se vangloria de recordes e marcos que não existem. E espalha rumores infundados sobre seus oponentes políticos - chegando a declarar, sem provas, que Joe Biden, seu rival democrata na campanha presidencial deste ano, talvez estivesse drogado no debate.

No entanto, a credibilidade de Trump passou por um escrutínio ainda maior durante a pandemia, o maior teste de sua presidência. Ele minimizou repetidas vezes a ameaça do vírus em público, apesar de, em particular, ter dito ao jornalista Bob Woodward, ainda em fevereiro, que a covid-19 era mais letal do que a gripe.

À medida que o dia da eleição se aproximava, Trump desrespeitava cada vez mais as diretrizes de saúde pública e os cientistas que assessoram seu governo, louco para mostrar aos eleitores que o pior da pandemia que afetara quase todos os aspectos da vida americana tinha ficado para trás.

Durante semanas, Trump viajou por todo o país, realizando grandes comícios e organizando eventos na Casa Branca, sem estabelecer distanciamento social nem obrigar os convidados a usar máscara. Um desses eventos foi a cerimônia lotada no Rose Garden no fim de semana passado, para anunciar a nomeação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte.

Vários participantes e o próprio presidente agora estão entre os mais de 7 milhões de americanos infectados. Mais de 205 mil já morreram no país.

No sábado, a Casa Branca tentou dar mais detalhes com um boletim televisionado do médico de Trump, que pintou um quadro ensolarado da situação do presidente, enfatizando que ele ainda estava trabalhando, andando sozinho e sem dificuldade para respirar. Mas o Dr. Sean Conley rejeitou a fornecer alguns detalhes específicos e por várias vezes se esquivou de perguntas que tentavam saber se o presidente em algum momento precisara de oxigênio.

Pouco depois, e fora das câmeras, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, deu aos jornalistas uma descrição mais preocupante. Se no dia anterior ele descrevera os sintomas de Trump como “leves”, Meadows agora dizia que a situação do presidente era “muito preocupante”. Embora sua saúde estivesse melhorando, disse Meadows, as 48 horas seguintes seriam determinantes.

No domingo, Conley revelou o quanto ele havia ocultado: o presidente precisara de oxigênio suplementar na manhã de sexta-feira e recebera esteroides por causa de uma segunda queda nos níveis de oxigênio no sábado. Ele também evitou perguntas sobre os resultados dos exames de pulmão do presidente.

Ainda assim, Conley disse que o presidente poderia receber alta do hospital Walter Reed já na segunda-feira. Para aqueles que se cansaram do histórico de Trump nos quesitos transparência e verdade, havia pouca esperança de que os próximos dias trariam um nível maior de clareza.

“São os padrões desta presidência e, para Trump, os padrões de uma vida inteira”, disse Peter Wehner, republicano que trabalhou no governo do presidente George W. Bush e é crítico de Trump. “Não há razão para acreditar que ele ou os que estão à sua volta vão mudar”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

