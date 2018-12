Análise: Europa não tem líder para guiá-la pela turbulência atual

Este deveria ser o ano em que a Europa colocaria a casa em ordem. O acordo da saída do Reino Unido do bloco europeu seria ratificado. O presidente francês, Emmanuel Macron, com seus grandes planos de revitalizar o continente, sucederia a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, como líder de fato da União Europeia. O retrocesso democrático na Hungria e na Polônia seria reprimido. O populismo seria contido. Antes fosse.

Turbulência é o novo normal da Europa, agora. A diferença, quando outro ano agitado chega ao fim, é que a União Européia não tem mais um líder forte para guiá-lo. Merkel desempenhou esse papel, mas é um pato manco. Macron é confrontado com protestos violentos e uma crise doméstica generalizada criada por ele mesmo.

A revolta política foi óbvia na terça-feira, 11, com as últimas voltas no grande psicodrama britânico do Brexit. A primeira-ministra, Theresa May, passou a maior parte do dia voando para capitais europeias para reuniões de emergência, como uma penitente em alguma peregrinação continental, buscando desesperadamente nova ajuda dos europeus para ressuscitar um acordo Brexit que ela retirou de uma votação parlamentar para impedir a derrota certa. .

"Este é um momento de verdade, um momento de reconhecimento de que as coisas são mais difíceis do que pareciam há um ano", disse Pierre Vimont, ex-embaixador da França e ex-diretor do serviço exterior europeu.

Que a recente turbulência esteja vindo das três potências tradicionais da Europa Ocidental - uma vez consideradas fontes de estabilidade política - mostra como nenhum canto da Europa ficou imune às fraturas políticas que se espalharam desde a crise financeira de 2008.

No final desta semana, líderes europeus se reunirão em Bruxelas para uma cúpula de fim de ano que deveria oferecer uma chance de retirar a saída do Reino Unido da UE, ou Brexit, da agenda e definir os termos para as próximas eleições para um novo Parlamento Europeu. Os eleitores nos 28 países membros do bloco não costumam dar muita importância para as eleições europeias, mas os resultados podem ser cruciais desta vez, já que partidos de extrema-direita esperam usar as corridas para aumentar seu poder em Bruxelas.

A questão imediata é quem pode organizar e liderar a Europa agora, enquanto uma nova geração de políticos, na Alemanha e em outros lugares, emerge lentamente, disse Daniela Schwarzer, diretora do Conselho Alemão de Relações Exteriores. Com a atual Comissão Europeia e Parlamento chegando ao fim de seus mandatos, e tanto Merkel quanto Macron enfraquecidos, não há um líder pan-europeu convincente.

Merkel ofereceu uma voz europeia séria que comandou a atenção global e poderia dominar os líderes cada vez mais nacionalistas de outros Estados membros. Mas sua provável sucessora, Annegret Kramp-Karrenbauer, embora pró-europa, é uma neófita, com pouca experiência em política externa. E os problemas políticos de Macron em Paris significam que a aliança franco-alemã, que está no centro das políticas europeias, está em profunda desordem.

“Com o Brexit aumentando a tensão e a polarização entre os governos na UE, e a fraqueza do sistema de Bruxelas, há mais espaço para iniciativas nacionais e multilaterais”, disse Schwarzer. “Mas, para nos movermos dessa maneira, precisamos de líderes que possam motivar e liderar grupos menores de países.”

Não há dúvida de que o bloco tem uma série de problemas - populismo, o desafio ao Estado de Direito da Hungria e da Polônia, as ameaças à moeda comum do euro, o desafio orçamentário italiano, o ataque cibernético da Rússia à democracia e ameaças à Ucrânia, o desprezo do presidente Trump.

Muitos esperavam que Macron e seu programa de reformas fortalecessem uma França moribunda e fornecessem uma liderança decisiva para a Europa. Mas confrontado no mês passado com os protestos dos furiosos coletes amarelos, Macron usou na segunda-feira um discurso nacional para tentar desarmar a crise oferecendo incentivos fiscais e aumentos salariais para a classe trabalhadora.

Ao fazê-lo, Macron arriscou prejudicar sua credibilidade entre os europeus que admiravam seu difícil programa de reformas. Para alguns, ele agora se parece com outro em uma longa fila de presidentes franceses que cederam às manifestações de rua e à violência. A questão é se suas reduções de impostos e melhorias salariais anunciadas poderiam abrir um buraco no orçamento da França, já em risco de violar as diretrizes da União Européia de 3% do PIB.

Isso, por sua vez, apenas encorajará a coalizão governista populista da Itália a manter seus próprios planos de gastos, que a União Européia já criticou, fornecendo mais evidências para os alemães de que a França é incapaz de uma séria reforma econômica. Durante anos, Bruxelas aplicou rigorosa disciplina orçamentária com nações devedoras como Grécia, Itália, Portugal e Espanha - e a perspectiva de a França também entrar em conflito seria prejudicial.

Dominique Moïsi, cientista político francês do Institut Montaigne, um grupo de pesquisa, disse que a liderança européia foi reduzida porque os líderes de países-chave estão auto-centrados e têm pouco poder. “Este é o momento em que a Europa deve desempenhar um papel importante, mas está obcecada por si mesma e pelo que acontecerá amanhã", disse ele.

"Este é o momento em que a Europa deve desempenhar um papel importante, mas a Europa é totalmente autocentrada, obcecada por si mesma e pelo que acontecerá amanhã no Reino Unido, França e Alemanha", disse ele, acrescentando que "o mais preocupante é a França de Macron. Macron era o portador da esperança, mas agora ele é o portador do desespero e da raiva ”.

A turbulência política que ameaça a República Francesa, tão central para o projeto europeu, seria devastadora, disse Moïsi. “Se Macron fracassar, o futuro da França é o presente da Itália” - ele teme os extremos do país, especialmente a Frente Nacional de extrema-direita, liderada por Marine Le Pen.

Vimont, ex-diretor do serviço exterior europeu, alertou que os problemas do bloco transcenderam o Reino Unido, a França e a Alemanha para incluir países como a Suécia, que ainda está sem governo após um forte voto populista; Bélgica, onde o partido populista de direita acabou de deixar o governo por causa da migração; e a Espanha, a Holanda e a Dinamarca, onde a maioria do governo é fraca e a raiva popular está aumentando em questões de migração, islamismo e identidade.

“Existem diferentes formas, mas a mesma causa: política econômica, globalização, nova tecnologia, um novo mundo multipolar, a ascensão da China", disse Vimont. "Isso se resume à insatisfação de um grande número de nossos cidadãos, que estão dizendo tão alto e claro, e ninguém ainda foi capaz de propor um futuro que leve em conta esse descontentamento".

As eleições para o Parlamento Europeu em maio serão o próximo teste, dado o quão desconectadas as raças parecem à vida das pessoas comuns. Os partidos de extrema-direita em todo o continente já estão se organizando, na esperança de ganhar uma grande parte dos assentos, enquanto as partes do establishment estão lutando para apresentar um argumento convincente para a unidade europeia.

“As pessoas verão a importância dessa votação?”, Perguntou Vimont. “E se eles votarem, eles votarão pelas razões certas? Será uma votação para a Europa ou, como temo, uma censura nacionalista aos governos? ”

Com o Brexit ainda pendurado em Bruxelas, ninguém espera que a cúpula europeia na quinta-feira e sexta-feira produza algo muito dramático, muito menos um avanço em questões críticas como a migração, com políticos belgas e eslovacos criticando severamente até mesmo um “pacto” não vinculativo sobre imigração oferecido pelas Nações Unidas.

"Isso mostra onde está o debate sobre migração", disse Schwarzer, do Conselho Alemão de Relações Exteriores. "E esse é o grande problema na campanha eleitoral da UE, que será enfatizada pela extrema direita ”.

Vimont vê apenas mais turbulências por vir. A atual coalizão administrativa na Alemanha é muito frágil. A coalizão populista italiana também pode se dividir, enquanto a Suécia, a Bélgica, a Espanha e outros países também enfrentam tempos incertos. "É todo um novo cenário político que vai lentamente emergir", disse ele. "Só podemos esperar por ideias mais inovadoras para a Europa."