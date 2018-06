Análise: Israel mantém cautela e recomenda silêncio a políticos

Jodi Rudoren e Isabel Kershner, O Estado de S.Paulo - The New York Times

No domingo, os ministros da Defesa e do Exterior de Israel, que antes falavam muito, permaneceram calados. Outro membro do gabinete de segurança de Israel cancelou uma entrevista marcada para ontem, alegando que a situação é "muito delicada". O próprio Netanyahu emitiu uma breve declaração moderada afirmando que Israel mantém "calma" e "confiança" e o país "está preparado para qualquer eventualidade".

Israel tem muito em jogo no debate americano. Além das ameaças da Síria e seus aliados de uma retaliação no caso de um ataque americano, o país está profundamente preocupado com a diminuição da influência dos EUA no Oriente Médio. Israel considera a Síria um teste da credibilidade de Obama e suas "linhas vermelhas", uma vez que ele prometera impedir que o Irã construísse uma bomba nuclear.

Israel tem um poderoso lobby, que pode ajudar a Casa Branca a conseguir o apoio no Congresso. Entretanto, ainda não há sinais de que Israel tentará influir no resultado. Especialistas afirmam que seria extremamente perigoso tentar isso. "Seria péssimo para Israel que o americano médio passe a achar, mais uma vez, que jovens americanos serão mandados para a guerra a fim de ajudar Israel. Eles devem ser enviados para ajudar os EUA", interesse israelense", diz Itamar Rabinovich, que foi embaixador de Israel nos EUA e o principal negociador com a Síria nos anos 90.