Análise: Liberdade de ditador pode dividir militares e secularistas Em fevereiro de 2011, no calor da convulsão social que levou à queda do presidente Hosni Mubarak, muitos egípcios comuns e políticos de oposição consideravam o Exército e a Justiça as duas únicas instituições independentes e confiáveis do país. Desde então, essa convicção foi testada muitas vezes. Agora, parece ter chegado a hora da verdade.