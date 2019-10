Análise: Morte de líder causará danos, mas não destruirá o Estado Islâmico 

WASHINGTON - Ele vinha sendo caçado por mais de uma década, e a organização que ele construiu foi projetada, em parte, considerando que esse dia iria chegar.

A morte violenta de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, em uma operação de forças especiais americanas anunciada pelo presidente Donald Trump, é um golpe significativo para o grupo terrorista mais temido do mundo. Mas analistas avaliam que ela não poderá congelar as tentativas das franquias do Estado Islâmico e simpatizantes espalhados pelo mundo de semar o caos e o medo em nome de sua ideologia extremista.

Sob Al-Baghdadi, o Estado Islâmico cresceu por seus próprios meios. Enquanto ele exigia lealdade e construia um culto à personalidade em torno dele - seus seguidores o consideram o líder do mundo muçulmano - ele era obcecado com segurança e conhecido por ter dado a seus subordinados consideráveis instruções para agirem com autonomia. Várias referências na propaganda do Estado Islâmico lembram que seus líderes podem ir e vir, mas o movimento continua.

O fundador do Estado Islâmico e dois sucessores foram mortos antes de Al-Baghdadi se tornar seu líder e expandir amplamente a influência do grupo no Oriente Médio e outras regiões.

Nos seus últimos anos, Al-Baghdadi passou a adotar medidas estritas de segurança, o levando a se cercar de um grupo pequeno de contatos diretos, incluindo mulheres e filhos e alguns poucos associados de confiança. Ele limitou sua comunicação com o mundo exterior, de acordo com agentes de inteligência americanos e iraquianos, o que significa que sua organização operava sem muito vínculo com ele, diminuindo os efeitos práticos de sua morte.

"Claro que isso (sua morte) é importante, mas sabemos que, com base no que temos visto em outras organizações, que a morte de seu líder não significa seu fim", disse Hassan Abu Hanieh, um especialista em grupos extremistas da Jordânia. "O EI criou uma nova estrutura que é menos centralizada e por isso ele continuará mesmo sem Al-Baghdadi."

Apenas no último ano, o grupo reivindicou responsabilidade por ataques mortais no Afeganistão, incluindo a explosão em uma mesquita que matou mais de 70 pessoas; o ataque a bomba em um casamento que matou 63; um ataque a tiros em uma feira de Natal em Estrasburgo (França), que matou 5; a responsabilidade pela explosão em uma catedral nas Filipinas que matou 22 pessoas foi reivindicada por uma afiliada do Estado Islâmico no país; a sequência de explosões no Sri Lanka que matou mais de 250 pessoas e outros ataques na Rússia, Egito, Austrália e outros lugares.

O anúncio triunfal de Trump de que Al-Baghdadi "morreu como um cachorro" na Província de Idlib, no norte da Síria, ocorreu quando o Estado Islâmico começava a mostrar sinais de ressurgimento no que restou de seu autoproclamado califado, que chegou a abranger uma faixa de território na Síria e no Iraque antes de ser destruído pelas forças lideradas pelos EUA em parceria com as forças curdas.

Mas enquanto a campanha militar se arrastava no califado do Estado Islâmico, o grupo estava se expandindo, fundando e apoiando novas franquias e cultivando relacionamentos no Afeganistão, Líbia, Filipinas, Península do Sinai (Egito), Nigéria e em outros lugares.

Apesar de seguirem sua ideologia, os grupos operavam de maneira independente, planejando ataques às forças de segurança locais, tomando o controle do território ou partes de cidades e lutando contra outros grupos extremistas em busca de recursos. A maioria era vista principalmente como ameaças aos seus próprios países ou vizinhos, mas as autoridades americanas temiam que algumas franquias, como as do Afeganistão ou da Líbia, pudessem supervisionar ataques no Ocidente.

Embora o Estado islâmico possa agora ser uma sombra de seu antigo eu, um relatório recente de um inspetor-geral da operação liderada pelos EUA contra o grupo estimou que a organização ainda tem entre 14 mil e 18 mil membros no Iraque e na Síria, incluindo até 3 mil estrangeiros. Mas o relatório observou que as estimativas variavam bastante e o grupo mantinha um amplo esforço mundial de mídia social para recrutar novos combatentes.

À medida que o Estado Islâmico se afastava de uma estrutura de comando centralizada para um modelo mais difuso, também intensificava as chamadas a simpatizantes que atuam sozinhos ou em pequenos grupos para planejar e executar seus próprios ataques, amplificados pela rede de mídia da organização.

Sob essa estratégia, qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia agir em nome do grupo. Isso multiplicou a letalidade do Estado Islâmico por ataques remotamente inspirados, realizados por discípulos que nunca pisaram em um campo de treinamento. Eles foram responsáveis ​​por ataques mortais que variaram de um tiroteio em uma festa de um na Califórnia a um tumulto de um motorista de van em Barcelona, ​​na Espanha.

Embora pouco se saiba sobre como Al-Baghdadi passou seus últimos meses, ele apareceu em um vídeo divulgado em abril, sentado de pernas cruzadas em uma almofada com um fuzil de assalto ao seu lado e elogiando os ataques contra as igrejas no Sri Lanka.

Em uma mensagem de voz divulgada no mês passado, ele elogiou os "soldados do califado" por lutarem, apesar das perdas do grupo.

"Eles ainda estão atacando seus inimigos e não fugiram, e não foram enfraquecidos pelo que os afligiu, nem fizeram as pazes com seus inimigos", disse ele, de acordo com uma tradução do SITE Intelligence Group, que monitora mensagens extremistas na internet. "A roda do atrito está funcionando sem problemas, pela graça de Allah, diariamente e em diferentes frentes."

O próprio Estado Islâmico não comentou imediatamente o destino de Al-Baghdadi, e especialistas em terrorismo disseram que sua morte poderia desencadear uma luta sucessória entre subordinados. Os ataques com drones e ataques aéreos nos EUA dizimaram as principais fileiras do grupo, e não ficou claro imediatamente quem poderia substituí-lo.

"Existem poucos candidatos publicamente reconhecidos para potencialmente substituir Al-Baghdadi", disse Evan Kohlmann, que monitora sites militantes na empresa de consultoria de segurança Flashpoint Global Partners, de Nova York.

Menos de um dia após a morte de Al-Baghdadi, um de seus possíveis sucessores, Abu Hassan al-Muhajir, que era o porta-voz do Estado Islâmico, foi morto em uma ação mais ao leste, de acordo com Mazlum Abdi, chefe de uma milícia curda na síria. As autoridades americanas não puderam confirmar imediatamente se Al-Muhajir havia sido morto.

O Estado Islâmico se refez repetidamente depois que seus líderes foram mortos. Em 2006, os Estados Unidos mataram Abu Musab al-Zarqawi, chefe de um grupo antecessor do Estado Islâmico, e em 2010 trabalhou com o Iraque para matar o chefe do Estado Islâmico do Iraque, abrindo caminho para a ascensão de Al-Baghdadi criar o novo Estado Islâmico em 2013.

A Al-Qaeda, rival do Estado Islâmico, também sobreviveu ao assassinato do fundador Osama bin Laden em 2011. Suas operações também se tornaram mais difusas nos últimos anos, com afiliadas em diferentes países operando de forma independente.

O Estado Islâmico tipicamente mira sociedades disfuncionais, nas quais guerra, sectarismo e ausência de estruturas estatais criaram terreno fértil para sua mensagem entre alguns muçulmanos sunitas.

Analistas alertam que, embora o grupo tenha sido derrotado em grande parte militarmente no Iraque e na Síria, poucas das questões que alimentaram seu surgimento foram abordadas.

Novas ondas de protestos contra a corrupção do governo estão abalando o Iraque, e o governo fez apenas progressos limitados na reconstrução de vilas e cidades destruídas no esforço de expulsar os jihadistas.

E a decisão de Trump de retirar pelo menos algumas tropas americanas do nordeste da Síria desencadeou nova violência lá e levantou temores sobre a segurança dos prisioneiros mantidos pelo Estado Islâmico. / NYT