Análise: Ninguém vai ajudar um país que não se ajuda

O monsenhor Ignatius Kaigama, arcebispo católico na Nigéria, sugeriu que, como as vítimas do Boko Haram eram africanas, o mundo não se importava muito em reagir. Talvez seja uma visão a se ponderar, mas a questão é mais complicada do que o racismo insinuado por ele.

A ira do Boko Haram é dirigida aos governos da Nigéria e seus vizinhos Camarões, Chade e Níger. O grupo sequestrou centenas de jovens estudantes e talvez tenha matado milhares. Na terça-feira, mais de cem combatentes do Boko Haram foram mortos em confrontos com tropas camaronesas.

O fato mais enigmático é o silêncio do presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, sobre os terríveis crimes do Boko Haram. Uma das razões é que ele concorre à reeleição no dia 14. Jonathan é um cristão do sul e está fazendo uma forte campanha por um segundo mandato - apesar do princípio de que a presidência deveria ir para um muçulmano do norte.

A inabilidade das corruptas Forças Armadas nigerianas em controlar o Boko Haram é uma falha do governo de Jonathan e uma razão para votar contra ele. Ao mesmo tempo, ele não quer despertar a ira de suas tropas, lembrando sua inépcia ou ordenando que entrem em confronto com a milícia. Certamente, ele está familiarizado com o histórico de golpes na Nigéria.

O mundo, incluindo os Estados Unidos, evita sair em socorro da Nigéria em razão do histórico de corrupção de suas tropas, de seu desempenho ruim nos campos de batalha e pela recusa do governo em lidar agressivamente com o Boko Haram. O resultado, tragicamente, é um massacre contínuo em meio ao povo desamparado da região.

*Editorial publicado na edição de quinta-feira