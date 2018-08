Análise: o apoio dos militares a Maduro na Venezuela

A câmera tremeu, o áudio da transmissão ao vivo da TV estatal foi interrompido e a câmera abruptamente cortou para centenas de soldados em fila após a explosão ouvida em meio ao discurso de Nicolás Maduro no sábado. A formação dos militares foi então rapidamente desfeita, com soldados correndo em pânico antes que a transmissão desse lugar a reprises.

“A debandada dos militares, transmitida ao vivo, deixa as Forças Armadas e os altos escalões militares com uma imagem muito ruim”, disse o ex-general e membro do governo Maduro, Hebert Garcia Plaza, que fugiu do país.

“Este incidente faz Maduro parecer vulnerável, mas a verdade é que tem poder de reprimir seus inimigos porque ainda controla todos os níveis de poder”, disse o diretor da consultoria Control Risks, Raul Gallegos. “Qualquer fragilidade será compensada pela desculpa de que agora tem de reprimir seus inimigos internos, reais ou supostos.”

Pedidos de intervenção militar cresceram e soldados têm sido detidos por acusações de conspiração. Militares muitas vezes lutam para conseguir três simples refeições por dia, mas em público os altos escalões seguem fortemente leais.