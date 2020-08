Análise: O povo da Bielo-Rússia pode derrubar o 'último ditador' da Europa?

No domingo, como na semana anterior, dezenas de milhares de manifestantes convergiram para a capital da Bielo-Rússia, Minsk. Eles gritavam pedindo a renúncia e até mesmo a prisão do presidente autoritário do país, Alexander Lukashenko, duas semanas depois de ele ter declarado vitória em uma eleição amplamente considerada fraudulenta.

As autoridades emitiram avisos contra a mobilização em Minsk, mas talvez até 250.000 pessoas de todo o país marcharam, superando comícios menores pró-regime com multidões de representantes de Lukashenko supostamente coagidas a comparecer.

Até agora, o peso das forças de segurança - incluindo relatos de desaparecimentos, espancamentos e tortura - apenas encorajou um movimento de protesto incipiente que uniu uma vasta parte da sociedade bielorrussa em suas demandas por eleições justas e o fim dos 26 anos de Lukashenko no poder.

Na vizinha Lituânia, que hospeda a importante figura da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, cerca de 35.000 simpatizantes, incluindo o embaixador dos EUA, deram as mãos para formar uma corrente humana que media cerca de 30 metros. No início do fim de semana, Lukashenko protestou contra a suposta interferência estrangeira em seu país e enviou tropas para a fronteira oeste, colocando-as em total prontidão para o combate. Mas suas preocupações estavam muito mais próximas de casa - no domingo, enquanto os manifestantes se aglomeravam perto do palácio presidencial, surgiram imagens mostrando o homem forte pós-soviético de 65 anos segurando um rifle ao entrar em sua residência.

O ímpeto parece estar do lado dos manifestantes conforme a pressão aumenta sobre Lukashenko. Sua afirmação duvidosa de uma "vitória eleitoral com 80,1% dos votos abriu buracos em sua legitimidade", relatou minha colega Robyn Dixon. "O futuro de seu regime depende de questões entrelaçadas: quanta violência ele está disposto a usar para se agarrar ao poder, quanto poder de permanência os protestos têm e se Lukashenko pode depender da ajuda de Moscou".

Pela primeira vez, acrescentou Dixon, o regime de Lukashenko está mostrando "sinais de rachaduras internas: deserções de alguns membros das forças de segurança, ataques a empresas estatais e jornalistas de TV estatais que dizem que estão cansados de mentir".

As críticas internacionais também estão aumentando. Autoridades da União Europeia prepararam sanções contra Lukashenko e alguns de seus aliados por fraude eleitoral e violentas repressões contra dissidentes. Eles estão pedindo a Lukashenko que comece um diálogo nacional para resolver a crise. O presidente Trump, para grande desgosto de seus oponentes domésticos, ficou em segundo plano e permaneceu em silêncio sobre a situação. Mas o diplomata de segundo escalão do governo Trump, o vice-secretário de Estado Stephen Biegun, deve se encontrar com Tikhanovskaya na Lituânia na segunda-feira.

Na vizinha Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelenski questionou a relutância de Lukashenko em refazer a eleição. "Imaginemos que estou confiante em mim mesmo, estou confiante no voto das pessoas, que sou uma pessoa confiante. Como posso acalmar todos? " Zelensky disse em uma entrevista ao Euronews. "Eu definitivamente diria: 'Em um mês haverá uma nova votação. E estou concorrendo à nova eleição. Quem quiser concorrer - vá em frente!'"

Lukashenko se enfurece com as ameaças externas, enquanto espera que possa empurrar com a barriga por tempo suficiente para sobreviver aos protestos. "A oposição espera manter a pressão por meio de greves e protestos de rua, enquanto o regime - além de implorar [ao presidente russo] Vladimir Putin por ajuda - está mobilizando seu heterogêneo grupo de apoiadores", escreveu Dan Peleschuk, na revista Slate. "A estratégia deste último", acrescentou ele, "gira em torno de admoestações ao estilo soviético para defender o estado da suposta ruína".

Seus oponentes, em vez disso, ancoram seu protesto no século 21. Crítico para seu sucesso e capacidade de mobilização tem sido o uso generalizado do Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas por meio do qual eles compartilham notícias e planos para protestos - e se tornam parte de uma onda de levantes em todo o mundo, onde os manifestantes conseguiram contornar blecautes na Internet e tentativas de governos autocráticos de sufocar informações.

O que está acontecendo na Bielo-Rússia "é apenas parte de uma tendência global de protesto, apenas brevemente interrompida pela covid-19", observou Simon Kuper do Financial Times. "O ano passado testemunhou protestos quase sem precedentes de Hong Kong ao Líbano e Minneapolis. Estamos revivendo 1968, mas maior: uma rua quase invariavelmente pacífica está substituindo o parlamento como a principal arena de oposição. A tendência abrange países ricos e pobres, democracias e ditaduras ".

Mas também tem suas características únicas. Os protestos na Bielo-Rússia não são - pelo menos, ainda não - semelhantes às "revoluções coloridas" pró-Ocidente que varreram partes do mundo pós-soviético nos últimos anos. Este não é um redux da Ucrânia em 2014, onde uma revolta em Kiev criou uma linha de falha na Europa, colocando Moscou contra Bruxelas e Washington.

"A oposição bielo-russa sabiamente insiste que não se trata de uma luta geopolítica entre a Rússia e o Ocidente", escreveu Timothy Garton Ash no Guardian. Ele sugeriu que "realisticamente, uma transição complicada e negociada para outra liderança menos autocrática, como na Armênia [em 2018], é provavelmente o melhor que podemos esperar em um futuro próximo - e com Lukashenko, as coisas podem piorar antes de ficarem melhores."

O relacionamento morno de Moscou com Lukashenko, que lutou com o Kremlin no passado, também pode ajudar a evitar um conflito sério. "Eles não estão mais casados com Lukashenko, mas como seria uma alternativa a Lukashenko que apoiasse seus objetivos?" disse Nigel Gould-Davies, ex-embaixador britânico na Bielo-Rússia e membro sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, aos meus colegas. Ele disse que o Kremlin "não era nada passivo nisso, mas eles não tinham certeza de como fazê-lo e há diferentes considerações que puxam em direções diferentes".

"No momento, parece improvável que a Rússia intervenha diretamente. Putin notoriamente não tem amor por Lukashenko e, até o momento, não há uma linha oficial do Kremlin sobre os protestos", escreveu Christopher Hartwell, um membro do think tank polonês Center for Social and Economic Research. "Até agora, a TV estatal russa tem coberto os distúrbios em programas noturnos. No longo prazo, a Rússia pode ser mais bem servida por uma Bielo-Rússia pluralista que ainda vê seu grande vizinho como um aliado".