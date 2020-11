Análise: O universo fictício e o fim da credibilidade do Partido Republicano

Uma instrução dos advogados da equipe de transição do presidente eleito Joe Biden deve ser obrigatória para qualquer pessoa que escreva ou debata a enxurrada de ações judiciais dos advogados do presidente Trump para tentar minar a legitimidade de uma vitória histórica para a chapa presidencial democrata (por exemplo, a maioria dos votos já lançados, a maior porcentagem de votos para um desafiante democrata desde Franklin D. Roosevelt).

Para resumir: seis processos pré-eleitorais e sete processos pós-eleitorais pelo campo de Trump foram todos arquivados. Eles são, como disse Kate Bedingfield, vice-gerente de campanha do presidente eleito Joe Biden, "barulho". O advogado de campanha Bob Bauer advertiu que o que está acontecendo é "teatro, não processos judiciais". Os juízes descreveram as alegações de que o sistema de votação por correio está repleto de fraudes como "ficção" ou inteiramente baseado em especulação. Nenhuma das alegações sobre os observadores das pesquisas excluídos foi apoiada por fatos. Nenhum dos memes de mídia social sobre cédulas alteradas surgiram no tribunal.

Curiosamente, os advogados de Trump se recusam a dizer perante um juiz real que encontraram fraude ou outros motivos para anular os resultados. (Lembre-se de que, desde 2000, apenas algumas centenas de votos foram alterados em uma única recontagem em todo o Estado.)

Claramente, o complô para “roubar” uma eleição existe apenas na mente distorcida de Trump. Mas o que está acontecendo é algo igualmente sinistro: Trump está recebendo apoio de uma série de figuras republicanas, incluindo o senador Ron Johnson, de Wisconsin, que diz que os parabéns a Biden são prematuros; um rebanho de membros do Congresso da Geórgia, que atacam sem base o secretário de Estado republicano e inexplicavelmente reivindicam suas próprias vitórias eleitorais válidas enquanto a de Biden é fraudulenta; o secretário de Estado Mike Pompeo, que declara que a transição será para uma “segunda administração Trump”; e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, que perpetua a ficção de que o resultado está em disputa.

O objetivo não é roubar uma eleição, mas semear dúvidas sobre a legitimidade de nossa democracia - exatamente como os russos pretendem. Esses republicanos pretendem manter sua base em um estado constante de raiva e negação enlouquecida. A mídia de direita atiça as chamas; grupos de mídia social de direita jogam gasolina no fogo.

Não é um consolo, na verdade é pior, que McConnell e o resto quase certamente saibam que as afirmações de Trump são uma piada e são incapazes de derrubar uma eleição. Eles aparentemente estão dispostos a prejudicar a democracia e dividir ainda mais o país, de modo a lançar o legítimo vencedor como um presidente ilegítimo e evitar a ira de Trump. Outras democracias olhando ficarão horrorizadas; os ditadores encontrarão vingança na recusa dos republicanos em aceitar os resultados das eleições.

Como disse o jornalista Jake Tapper, “isso está feito”. Ele relata que os republicanos dizem que tudo se trata de “conduzir o presidente Trump por esse processo”, mas não podem dizer isso publicamente por medo de Trump e das ameaças de seus partidários. Para um partido que costumava deplorar as alegações de vitimização, conspirar para impedir que seu líder derreta é completamente patético.

A boa notícia é que os eleitores não estão caindo nessa, de acordo com uma pesquisa Reuters-Ipsos realizada depois que a vitória de Biden foi projetada. “Quase 80% dos americanos, incluindo mais da metade dos republicanos, reconhecem o presidente eleito Joe Biden como o vencedor da eleição de 3 de novembro, depois que a maioria das organizações de mídia deu a vitória para o democrata com base em suas lideranças em Estados críticos”, afirma a pesquisa. A má notícia é que os republicanos estão enganando 20% dos eleitores, muitos dos quais parecem confusos com os resultados: “13% disseram que a eleição ainda não foi decidida, 3% disseram que Trump venceu e 5% disseram que não sabem.”

A única entidade desacreditada - e certamente não deve ser confiável para controlar o Senado - é o Partido Republicano, cuja conduta dos líderes é antidemocrática, imoral, desonesta e perigosa. Eles estão provando o ponto de vista de muitos do republicanos que diziam “Trump Nunca”: eles perderam a autoridade moral de governar, e nenhum político que está se envolvendo nesta farsa (seja dentro ou fora do governo) deve receber poder ou recompensa por seu "serviço". Isso serviria aos interesses do país, que precisa de um sistema bipartidário, e ao grupo de eleitores e políticos republicanos decentes (agora facilmente identificados pelo reconhecimento da vitória de Biden) abandonar a casca de um partido desacreditado e começar de novo. A “marca” do Partido Republicano está permanentemente manchada.

Por que não chamar tudo o que vier de Partido da Realidade Conservadora? Tal corpo poderia estabelecer uma pré-condição de que seus membros não criem um universo fictício e minem o sistema político porque são covardes demais para enfrentar o acesso de raiva de um bebê-homem. Em outras palavras, eles têm que aceitar a realidade e respeitar a democracia antes de poderem avançar com credibilidade.

* É COLUNISTA E COMENTARISTA POLÍTICA E SE CONSIDERAVA REPUBLICANA ANTES DA ERA TRUMP