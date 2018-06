Análise: Patriota age rápido e com termos duros O chanceler Antonio Patriota estava de folga na Bahia quando foi avisado, no domingo, sobre a prisão em Londres do brasileiro David Miranda. A reação foi imediata. Antes mesmo da notícia ter se espalhado no Brasil, o Itamaraty soltou uma nota condenando o caso em tons fortes para o costumeiro tom da diplomacia brasileiro.