Análise: problemas de longo prazo já começam a preocupar Pequim A China é um exemplo da economia de Schrödinger. Se olharmos para suas estatísticas, parece perfeito. Mas se olharmos o que o governo está fazendo, nem tanto. Talvez, ela tenha posto em prática sua decisão mais importante com o anúncio da revogação da lei do filho único, adotada há mais de três décadas. A medida é uma clara indicação de que o governo está preocupado com a escassez de mão de obra, na medida em que o número de idosos vem aumentando no país, paralelamente a uma queda da natalidade.