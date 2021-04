Análise: Quatro maneiras de olhar para o radicalismo de Joe Biden

Ezra Klein*, The New York Times

Joe Biden não acordou um dia e percebeu que esteve errado por 30 anos. Como jornalista, o acompanhei no Senado, na Casa Branca de Obama, na avaliação pós-Trump do Partido Democrata. Biden raramente, ou nunca, era a voz que clamava por uma mudança transformacional ou pela ambição de seguir em frente.

Mas olhando sua presidência, não se tem essa impressão. A explicação padrão para tudo isso é o advento do coronavírus. O país está em crise e Biden está se levantando para enfrentar o momento. Eu não acredito. Isso pode explicar o Plano de Resgate Americano. Mas o American Jobs Plan e o futuro American Family Plan vão muito além do vírus. Juntos, eles são uma acusação abrangente do status quo pré-pandêmico como um desastre para as pessoas e para o planeta - um status quo que em muitos casos Biden ajudou a construir e certamente nunca pareceu ansioso por derrubar.

Nos últimos meses, tenho conversado com membros da equipe da Casa Branca, democratas do Congresso, especialistas em política e críticos do governo Biden para entender melhor por que o presidente está rompendo com Joe Biden. Aqui estão alguns deles, embora esta não seja uma lista completa.

O colapso do Partido Republicano como parceiro de negociação

A maioria das discussões sobre as ambições renovadas do Partido Democrata concentra-se nas tendências ideológicas da esquerda. O verdadeiro ponto de partida, entretanto, é o colapso institucional do conservadorismo. Antes de Biden, os presidentes democratas elaboravam políticas com o objetivo de atrair votos republicanos ou, pelo menos, apaziguar os críticos republicanos. É por isso que um terço do estímulo de 2009 foi composto de cortes de impostos, por que o Affordable Care Act foi construído sobre a estrutura do programa de Mitt Romney, por que o primeiro orçamento do presidente Bill Clinton incluiu cortes de gastos drásticos. Como senador e vice-presidente, Biden apoiou essa abordagem. Ele sempre pensou que um acordo bipartidário poderia ser feito e geralmente acreditava que ele era o cara que poderia fazê-lo.

Mas, na última década, os congressistas republicanos, lenta mas completamente, desiludiram essas esperanças democratas. A longa campanha contra o Affordable Care Act é central aqui, mas também foi a incapacidade do então presidente da Câmara John Boehner de vender aos membros do seu partido a barganha do orçamento que ele negociou com o presidente Barack Obama, seguido por sua recusa em permitir uma votação na Câmara sobre o projeto de lei de imigração de 2013. E é impossível exagerar o dano que o bloqueio de Mitch McConnell ao agora Secretário de Justiça Merrick Garland, seguido por sua ação rápida para substituir a juíza Ruth Bader Ginsburg, fez à crença entre os democratas do Senado de que McConnell era um político de boa-fé. Eles desistiram dele completamente.

O resultado é que Obama, Biden, os principais estrategistas políticos que aconselham Biden e quase toda a bancada democrata no congresso simplesmente pararam de acreditar que os republicanos jamais votariam em projetos democratas importantes. Eles ouviram McConnell quando ele disse que “a única maneira de o povo americano saber que um grande debate estava acontecendo seria se as medidas não fossem bipartidárias”. E então os democratas pararam de elaborar projetos de lei comprometidos em uma tentativa de ganhar votos republicanos.

Isso transformou o desenho das políticas: agora são negociações entre democratas, feitas com a intenção de encontrar políticas populares o suficiente para que os eleitores republicanos as apoiem, mesmo que os políticos republicanos não. Biden ainda fala como se acreditasse que o bipartidarismo é possível no Congresso, mas seu governo colocou o ônus sobre os republicanos para provar isso, e fazê-lo nos termos do governo. Isso, mais do que qualquer outro fator isolado, desencadeou as ambições legislativas dos democratas.

Uma nova geração de crises criou uma nova geração de funcionários

Fiquei impressionado com a divisão geracional dentro do Partido Democrata. Washington é dirigido por jovens na faixa dos 20 e 30 anos que administram os números, elaboram as contas, informam os diretores. E há uma diferença marcante entre os funcionários e até mesmo os políticos cujos anos de formação foram definidos pela estagflação, a ascensão do reaganismo e o alívio do boom de Clinton, e aqueles que amadureceram durante crises financeiras, dívidas pessoais disparadas, cálculos raciais e a emergência climática. Há exceções para todas as regras, é claro - veja Bernie Sanders - mas, em geral, a geração mais jovem tem visões totalmente diferentes sobre o papel do governo, o valor dos mercados e os riscos que vale a pena levar a sério.

Fiz esta observação a Brian Deese, o chefe do Conselho Econômico Nacional, de 43 anos. Deese foi um jovem prodígio da política econômica no governo Obama. Agora ele é o cara que comanda o Conselho e concorda que a nova geração de membros da equipe vê o mundo de maneira muito diferente. “Muito mais trabalho foi feito para tentar entender quais são as raízes da desigualdade econômica ao longo da última década, e abertura para pensar sobre poder e dinâmica de poder”, ele me disse.

Deese disse que isso reavivou o interesse em formas de fortalecer os sindicatos - o Plano de Emprego Americano exige que a Lei de Proteção ao Direito de Organizar se transforme em lei, o que Richard Trumka, chefe da Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, chama de “uma virada de jogo” - e na política industrial, onde o governo subsidia diretamente várias indústrias para guiar o caminho do crescimento econômico. Esta é uma ruptura com as ideias econômicas que dominaram Washington desde a presidência de Jimmy Carter até a de Obama.

“A próxima geração da economia está se rebelando contra seus predecessores por se preocupar com a desigualdade da mesma forma que minha geração se rebelou contra seus predecessores por se preocupar com incentivos, e isso é uma coisa boa”, disse Larry Summers, que atuou como Secretário do Tesouro sob Bill Clinton e chefe do Conselho Econômico Nacional sob Barack Obama.

Biden confia menos nos economistas, assim como todo mundo

A frustração constante de Obama era que os políticos não entendiam de economia. A frustração constante de Biden é que os economistas não entendem de política.

Vários economistas, dentro e fora do governo Biden, me disseram que este é um governo em que economistas e financistas são simplesmente muito menos influentes do que em governos anteriores. Alguns ficaram frustrados com a mudança, outros pensaram que era um reequilíbrio adequado de papéis. Mas não há nada como o eixo de influência mantido por Summers, Tim Geithner e Peter Orszag no início do governo Obama, ou que Robert Rubin e Summers mantiveram no governo Clinton. Janet Yellen, a secretária do Tesouro, tem peso real nas discussões internas, assim como alguns outros, mas os economistas são uma das muitas vozes à mesa, não as vozes dominantes. Isso reflete em parte o próprio Biden: ele é menos voltado para a academia e mais naturalmente cético em relação à forma como os economistas veem o mundo e o comportamento humano do que Obama ou Clinton. Mas vai muito além disso.

O pano de fundo desta administração são os fracassos da última geração de conselhos econômicos. Quinze anos de crises financeiras, grande desigualdade e repetidos pânicos de dívidas que nunca apareceram nas taxas de juros tiraram o brilho da expertise econômica. Mas o cerne dessa história é o clima. “Muitos economistas tradicionais, mesmo na década de 1980, reconheceram que o mercado não cobriria as necessidades de todos, então você precisaria de alguma quantidade modesta de apoio público para corrigir essa falha moderada do mercado”, Felicia Wong, presidente do Instituto Roosevelt, disse. “Mas eles nunca imaginaram a crise climática. Isso não é uma falha do mercado nas margens. Este é o mercado incentivando a destruição.”

Deese, o chefe do Conselho Econômico, é notável por ser um especialista em clima que agora está no comando do centro nevrálgico da formulação de políticas econômicas da Casa Branca. E a escala do desastre climático e a velocidade com que deve ser enfrentado simplesmente exigem um papel diferente para o governo. “Se você pensar nos grandes sistemas em nosso país - o sistema de transporte sendo um, o sistema de energia sendo outro - a fim de realmente resolver a mudança climática, teremos que transformar esses sistemas”, ele me disse.

Os economistas têm suas ideias para resolver a mudança climática - uma das principais o imposto sobre o carbono - mas Biden e sua equipe veem isso como um problema fundamentalmente político. Eles consideram a ideia de que um imposto sobre o carbono é a resposta essencial para o problema da mudança climática tão divorciada da realidade política que chega a ser perigosa. Deese se anima neste ponto. “Eu quero dobrar isso e dizer, não é apenas uma mensagem e uma narrativa imperativa”, ele me disse. “Os americanos precisam ver e experimentar que os investimentos na construção de uma rede elétrica mais resiliente realmente melhorem suas vidas e criem oportunidades de emprego para eles ou seus vizinhos.”

Mesmo além do clima, os riscos políticos pesam mais no governo Biden do que nos governos anteriores. Esta é outra lição aprendida com os anos Obama. A equipe de Obama teve verdadeiros sucessos políticos: eles impediram outra Grande Depressão, regulamentaram o setor financeiro, expandiram o seguro saúde para mais de 20 milhões de pessoas. Mas os democratas perderam a Câmara em 2010, encerrando efetivamente a agenda legislativa de Obama, e então perderam o Senado em 2014, e Donald Trump ganhou a Casa Branca em 2016, e os democratas perderam a Suprema Corte por uma geração.

Muitos que serviram sob Obama, e que agora servem sob Biden, acreditam que estavam tão focados nos riscos econômicos que perderam os riscos políticos - e você não pode fazer uma boa política econômica se perder o poder político. A equipe de Biden é assombrada pelo medo de que, se falharem, um homem forte como Trump possa retomar o poder. Isso ajuda a explicar por que, por exemplo, eles não são movidos por argumentos de que os cheques de estímulo de US$ 1.400, embora extremamente populares, foram mal direcionados. Como um dos consultores econômicos de Biden me disse, "se não mostrarmos às pessoas que estamos ajudando os idiotas a tirá-los da lama, este país pode voltar a Trump muito rapidamente".

Biden é um político, no verdadeiro sentido da palavra

Biden vê seu papel, em parte, como sentir o que o país quer, intuir o que as pessoas irão ou não aceitar e, então, trabalhar dentro desses limites. Nos Estados Unidos, isso geralmente é tratado como um negócio sujo. Gostamos da estética da convicção, acreditamos que os líderes devem seguir seus próprios conselhos, usamos “político” como epíteto.

Mas o entendimento mais tradicional de Biden sobre o trabalho do político deu a ele a flexibilidade para mudar junto com o país. Quando o clima era mais conservador, quando a ideia de um grande governo assustava as pessoas e as virtudes da iniciativa privada brilhavam, Biden refletia essas políticas, pedindo emendas orçamentárias equilibradas e alertando para as “mães do bem-estar que dirigem carros de luxo”. Então o país mudou, e ele também.

Uma geração mais jovem reviveu a esquerda americana, e as duas campanhas de Bernie Sanders provaram a força de sua política. Os republicanos abandonaram qualquer pretensão de conservadorismo fiscal e Trump levantou - mas não prosseguiu - a terrível possibilidade de um conservadorismo populista, que combinaria xenofobia e ressentimento com políticas econômicas populares. Salários estagnados e um mundo cada vez mais quente, com o furacão Katrina e um vírus pandêmico, provaram que havia palavras mais assustadoras na língua inglesa do que "eu sou do governo e estou aqui para ajudar", como Ronald Reagan disse.

Mesmo quando Biden estava concorrendo como moderado nas primárias democratas, sua agenda tinha se movido bem para a esquerda de qualquer coisa que ele havia apoiado antes. Mas então ele fez algo incomum: em vez de se inclinar para o centro nas eleições gerais, ele foi mais para a esquerda. E o mesmo aconteceu depois de vencer a eleição. Ele se afastou dos requisitos de trabalho e da segmentação complexa no design de políticas. Ele está enfatizando a irresponsabilidade de permitir que os problemas sociais e econômicos se agravem, em oposição à irresponsabilidade de gastar dinheiro com problemas sociais e econômicos. Sua administração é definida pelo medo de que o governo não esteja fazendo o suficiente, não que esteja fazendo muito. Como escreveu o pseudônimo de comentarista James Medlock no Twitter: “Acabou a era de ‘a era do grande governo acabou’”.

* É jornalista