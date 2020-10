Análise: Socialistas da Bolívia podem reviver a 'Onda Rosa' da América Latina

Ishaan Tharoor, The Washington Post

Onze meses atrás, a Casa Branca celebrou uma dramática mudança de poder na Bolívia. Protestos e um motim entre as forças de segurança seguiram-se a uma eleição disputada, na qual o presidente Evo Morales, de longevo governo, buscou um polêmico quarto mandato. Enfrentando a perspectiva de violência crescente em casa, Morales renunciou e fugiu do país. Um regime interino tomou seu lugar, liderado pela senadora de direita Jeanine Áñez.

O governo Trump saudou a queda de outro governo de esquerda nas Américas, ligando o governo de Morales aos regimes em guerra na Venezuela e na Nicarágua. “A saída de Morales preserva a democracia e abre caminho para que o povo boliviano tenha suas vozes ouvidas”, disse o presidente Trump em um comunicado em novembro passado. “Estamos agora um passo mais perto de um Hemisfério Ocidental completamente democrático, próspero e livre.”

Mas, quase um ano depois, a situação mudou. No domingo, os eleitores bolivianos entregaram o que parece uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais para Luis Arce, um aliado de Morales e ex-ministro das Finanças.

Embora a contagem oficial dos votos não tenha sido concluída, as pesquisas de boca de urna mostraram uma lacuna de cerca de 20 pontos entre Arce, o candidato do partido Movimento ao Socialismo (MAS) de Morales, e seu concorrente mais próximo, o ex-presidente Carlos Mesa.

Mesa cedeu na segunda-feira, 19, dizendo que a distância entre ele e Arce era “grande” e que “cabe a nós, aqueles de nós que acreditam na democracia, reconhecer que houve um vencedor nesta eleição”.

Morales pode voltar para casa depois de dividir o tempo no ano passado entre o México e a Argentina, embora ainda possa enfrentar acusações legais.

Enquanto permaneceu no poder, ele foi um dos últimos líderes sobreviventes da chamada "Onda Rosa" - uma era que começou em meados dos anos 2000, quando líderes populistas e de esquerda ganharam destaque na América Latina como parte de uma reação mais ampla a anos de governança neoliberal dirigida pela elite.

Entre eles figuram figuras como o carismático líder venezuelano Hugo Chávez e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Como eles, Morales fez campanha pelos oprimidos e pelos pobres. Ele nacionalizou os recursos do estado, presidiu uma redução significativa da pobreza e trabalhou para elevar as comunidades indígenas do país.

“Durante os três mandatos de Morales, os socialistas foram creditados com um esforço bem-sucedido para transformar a Bolívia em um líder no esforço de combate à pobreza na América Latina”, relataram meus colegas. “Ao mesmo tempo, eles adotaram uma abordagem ‘socialista leve’ que manteve políticas relativamente favoráveis ​​aos negócios - especialmente em comparação com o governo socialista muito mais repressivo e severo da Venezuela.”

Mas Morales se tornou uma figura polarizadora nos últimos anos de seu reinado. Por motivos questionáveis, um tribunal boliviano anulou o veredito de um referendo de 2016, no qual os bolivianos votaram contra a extensão dos limites de mandato estabelecidos pela Constituição.

Os oponentes de Morales o viam como um pretenso tirano e enquadraram sua queda como uma restauração da democracia do país. Eles se juntaram às fileiras da reação anti-Onda Rosa que já havia visto a ascensão do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro no Brasil.

A democracia da Bolívia, porém, devolveu o movimento de Morales ao poder. Áñez enfrentou raiva generalizada pela má gestão de seu governo interino da pandemia de coronavírus, bem como sua repressão brutal de esquerdistas e partidários de Morales.

Também adiou repetidamente a data das eleições, aumentando a percepção de que se tratava de um regime de usurpadores com medo de perder seu magro mandato.

Alguns especialistas sugerem que o tumulto poderia ter sido evitado. “Se Evo tivesse renunciado como era constitucionalmente obrigado a fazer no final de seu terceiro mandato, esta seria a eleição que a Bolívia teria um ano atrás”, disse Jim Shultz, fundador do Centro de Democracia com foco na Bolívia, ao Today’s WorldView. “Isso teria poupado o país de um ano de violações dos direitos humanos e de um governo incompetente durante a pandemia.”

O que aconteceu na Bolívia pode ser visto como “uma versão rápida do fracasso da reação da direita à Onda Rosa”, acrescentou Shultz. “Existem razões pelas quais os governos populistas são populares”, ainda mais em uma época de calamidade na saúde pública e crescente desigualdade econômica.

A vitória de Arce acrescenta ao sentimento de impulso por trás da política socialista ou de esquerda em outras partes da região. Lula parece estar preparando um novo desafio contra Bolsonaro depois que ele foi libertado da prisão no ano passado, onde foi preso por acusações de corrupção que ele e seus apoiadores dizem ter motivação política.

Neste fim de semana, os chilenos vão votar para um referendo sobre a reformulação de sua constituição, uma votação que se segue a meses de protestos que clamam por reformas políticas e sociais radicais.

Arce manteve distância de Morales ao longo de sua candidatura e prometeu conciliação com as facções rivais do país. “Recuperamos a democracia”, disse ele em um discurso na segunda-feira. “Prometemos cumprir nossa promessa de trabalhar e levar nosso programa a bom porto. Vamos governar para todos os bolivianos e construir um governo de unidade nacional.”