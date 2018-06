Análise: Surge esperança para o conflito

Como existe a possibilidade de estarem sendo preparadas novas sanções internacionais, Putin aparentemente estaria desempenhando o improvável papel do bom guarda neste conflito, apoiando a reconciliação e a paz, enquanto os rebeldes pró-Rússia continuam combatendo com o tácito apoio de Moscou. Além disso, alguns grupos rebeldes podem ter-se tornado fora da lei - membros do Exército Ortodoxo Russo, se irritaram com o fato de Putin dar e alternadamente tirar seu apoio.

Em todo caso, a boa notícia é que o cenário pior - uma invasão russa total - agora é considerado improvável. Mas o caos na Ucrânia ainda parece distante de uma solução. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA