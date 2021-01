Análise: Um golpe sem precedentes 'Made in America'

Em um ato sem precedentes na história dos Estados Unidos, o processo de formalização dos resultados da eleição de 2020 não pôde ser concluído dentro do cronograma previsto. Isso porque a sessão conjunta do Congresso, que validaria os votos do colégio eleitoral, teve de ser interrompida após a invasão do Capitólio por manifestantes trumpistas. A invasão ocorreu após um discurso insuflado do presidente em exercício e uma série de provocações publicadas por Donald Trump via Twitter. Uma delas conclamava seus apoiadores a “LUTAR”, em letras capitulares. Hora depois: confusão, violência e toque de recolher em Washington DC.

Se, no passado, estávamos convencionados a pensar na prisão de oposicionistas ou na instauração de regimes de exceção como sinais para qualificar um golpe de Estado, a experiência americana de 2021 reforça o argumento de que, nos tempos atuais, as ameaças podem vir com nova roupagem.

No aclamado livro Como Morrem as Democracias, os professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt explicam didaticamente como se constitui o cardápio dos golpes neste século. Partem de figuras com perfil autoritário, de baixo comprometimento com as regras do jogo democrático. Figuras que negam a legitimidade dos oponentes, toleram ou encorajam a violência, desqualificam as instituições e alimentam a polarização. É o caso de Trump, que inconformado com a derrota nas urnas e nos tribunais, tenta vencer no grito e no muque.

Ainda que a lei prevaleça e Joe Biden assuma a presidência em 20 de janeiro, os episódios de hoje dão o tom do que esperar pelos próximos quatro anos. Populistas como Trump se empenham em separar a sociedade em grupos homogêneos que vivem em constante contraposição: elites progressistas e corruptas versus um grupo puro que precisa de um líder orgânico que fale por ele.

Não podemos esperar que Trump se comporte como um ex-presidente comum. Que se isole na Trump Tower, inaugure uma biblioteca ou simplesmente dedique tempo à redação de um livro de memórias. Trump é o pioneiro da política do ressentimento. É o porta-voz do sensacionalismo, do discurso radicalizado e da intimidação. Governará por Twitter, mantendo uma estrutura de poder paralela ao mando da Casa Branca. Falará aos seus mais de 70 milhões de eleitores e à parcela da população norte-americana que foi convencida por ele de que Biden é um presidente ilegítimo. Os danos serão duradouros e não estarão limitados à vida acima da linha do Equador. Para essas horas vale o velho provérbio espanhol: “Crie corvos e eles te arrancarão os olhos”.

*COORDENADORA DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FAAP