Analistas creem em permanência de Assad

Com analistas indicando que seu regime não corre risco no curto prazo, o líder sírio, Bashar Assad, reuniu milhares de pessoas em ato a seu favor em Damasco, enquanto suas forças seguiam massacrando a população e provocando uma onda de refugiados em direção à Turquia.

Na avaliação de Joshua Landis, professor da Universidade de Oklahoma e mais respeitado analista de Síria nos EUA, "será um processo longo e Assad ainda não corre risco", existindo a possibilidade de ele conseguir se manter no cargo por anos, como Saddam Hussein. "Mas a diferença é que ele não possui petróleo como o iraquiano." Nesse caso, o apoio do Irã e da Arábia Saudita seria fundamental.

Paul Salem, do Carnegie Middle East Center, em Beirute, afirma "que o melhor cenário seria o de implementação de reformas rápidas e fundamentais". "Já o pior seria a Síria rumando para uma guerra civil", disse o especialista - como já ocorreu no Líbano e Iraque, onde também existe divisão sectária. Em análise distribuída a fundos de investimento, a consultoria de risco Eurasia avalia que "Assad não corre risco no curto prazo, mas a continuação dos protestos aumenta os riscos no médio prazo".

