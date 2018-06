Analistas dizem que questão árabe desafia Obama

Não porque esse seja um meio de o presidente entrar para a história por um grande feito, mas por ser uma questão de interesse nacional. "A última vez que tivemos uma política exterior séria na questão árabe-israelense país foi com Bush (pai) e com James Baker", afirmou Aaron Miller, ex-negociador americano e especialista em Oriente Médio do Woodrow Wilson Center. "Os EUA têm um interesse nacional essencial em ver esse problema resolvido."

Elaine Kamarck, especialista em políticas públicas da Universidade Harvard e ex-assessora de Bill Clinton, afirmou ao Estado que países da América Latina não devem se queixar da falta de atenção da Casa Branca para a região, que tende a se repetir no segundo mandato. "Eles não deram atenção nem mesmo ao Oriente Médio", disse. A América Latina, segundo ela, continua a ser uma região pacífica, sem riscos para a segurança americana, mas não se pode dizer o mesmo do Oriente Médio, onde o conflito entre israelenses e palestinos dura 65 anos.

"O recente conflito em Gaza, cuja trégua foi mediada por EUA e Egito, é apenas um microcosmo do que o Obama enfrentará", disse Robert Malley, diretor do International Crisis Group. No entanto, a plataforma é agora diferente. Não está certo até quando os EUA poderão contar com o Egito, que emergiu da Primavera Árabe liderado por Mohamed Morsi, político da Irmandade Muçulmana. Como aliados regionais, de fato, Washington tem apenas Israel e Turquia.

A chamada "solução de dois Estados" está se esgotando, afirmam Miller, Malley e Marwan Muasher, diplomata jordaniano e vice-presidente do Carnegie Endowment. O Hamas, com controle sobre a Faixa de Gaza, tornou-se um novo ator e potencial defensor de um novo Estado. A Autoridade Palestina e seu líder, Mahmoud Abbas, mesmo com o reconhecimento na ONU, se enfraquecem.

"A Palestina parece uma Arca de Noé: tem um par de cada. São duas Constituições, duas visões de país, duas políticas, dois serviços de segurança. Se você não controla todas as armas, não controla nada", disse Miller, referindo-se à incapacidade de a AP, com sede na Cisjordânia, controlar Gaza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.