Anarquistas e direitistas entram em choque em Atenas

Conforme a polícia, os anarquistas teriam agredido moradores do bairro durante o percurso, ferindo duas pessoas. A polícia perseguiu os participantes da carreta e prendeu pelo menos 15 suspeitos.

Logo depois, militantes do partido de extrema direita Alvorada Dourada saíram às ruas do bairro para se manifestar. Muitos imigrantes deixaram a região por temerem represálias.

Os moradores tradicionais do bairro de Agios Panteleimonas têm hostilizado imigrantes que ali se instalaram recentemente. As informações são da Associated Press.