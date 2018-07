Ancara diz que abate, pela Síria, de avião militar foi intencional

ANCARA - O vice-primeiro-ministro da Turquia, Bulent Arinc, afirmou nesta segunda-feira, 25, que a Síria "intencionalmente" derrubou o avião militar turco destruído na sexta-feira. Ainda segundo ele, forças sírias abriram fogo contra um segundo avião que procurava pelos destroços do primeiro.

Arinc disse em entrevista coletiva televisionada que derrubar o jato foi uma "ato hostil da mais alta ordem". De acordo com ele, as forças sírias também dispararam contra um avião de resgate que procurava o jato de reconhecimento abatido. O vice-primeiro-ministro não informou se o avião foi atingido, mas afirmou que os sírios cessaram fogo após um alerta do Exército turco.

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou nesta segunda-feira que "o jato de guerra turco violou o espaço aéreo sírio". "O que aconteceu foi uma grosseira violação da soberania da Síria", disse Jihad al-Makdissi em uma coletiva de imprensa em que procurou "refutar as mentiras de autoridades turcas."

A União Europeia condenou o ataque contra a aeronave turca, classificando-o de "inaceitável" e impôs mais sanções contra o regime do presidente Bashar Assad.

As informações são da Associated Press e Dow Jones