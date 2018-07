Ancara recebe sírios, mas evita crise com vizinho Isolados da imprensa pelo Exército turco, refugiados sírios na fronteira com a Turquia são tratados pelo governo com extremo cuidado. A proibição de acesso aumenta os boatos de massacre de civis praticado pelos militares sírios. A Turquia de Erdogan mantém uma política externa baseada no princípio de "zero conflito com seus vizinhos". Com o apoio da ONU, Ancara prepara-se para receber até um milhão de refugiados sírios.