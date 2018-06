Âncora da TV russa é assassinado no Cáucaso Um jornalista russo da televisão estatal do Kremlin, Kazbek Gekkiyev, foi morto no Cáucaso, uma região devastada pela luta entre as forças policiais russas e insurgentes islamitas, disse a polícia local nesta quinta-feira. Gekkiyev, âncora do telejornal na emissora VGTRK, foi morto a tiros na noite de quarta-feira em Nalchik, capital da província de Kabardino-Balkariya. O porta-voz da polícia local, Vladislav Romanov, disse que a morte pode ser relacionada ao trabalho do jornalista.