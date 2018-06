Âncora de TV estatal é morto no Cáucaso O jornalista russo Kazbek Gekkiyev, âncora de telejornal da emissora estatal VGTRK, foi morto na noite de quarta-feira em Nalchik, na região do Cáucaso, informou ontem a polícia local. Segundo as autoridades, o assassinato pode estar relacionado com o trabalho do profissional.