Andrej Kiska é eleito presidente da Eslováquia

Na Eslováquia, o papel de presidente é basicamente cerimonial, mas também nomeia juízes, promotores e pode vetar projetos do Legislativo. O mandato do atual presidente, Ivan Gasparovic, termina no dia 15 de junho. Fico, que havia vencido o primeiro turno, reconheceu a derrota e parabenizou seu adversário. O partido dele, a agremiação de centro-esquerda Smer-Democracia Social, controla o gabinete de governo e o Legislativo.

A Eslováquia é um pequeno país de 5,4 milhões de habitantes, formado da divisão pacífica da então Checoslováquia, em 1993. O país entrou para a zona do euro em 1º de janeiro de 2009, sendo o 16º membro do bloco que usa a moeda comum europeia. Fonte: Associated Press.