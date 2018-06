Angela Merkel lança candidatura à reeleição

Falando em um encontro de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU, na sigla em alemão), em Hannover, Merkel afirmou que o desemprego está caindo, a economia ainda está crescendo enquanto outras da Europa estão estagnando ou contraindo. Ela também disse que o déficit foi reduzido.

"Nós guiamos a Alemanha para sair mais forte da crise do que ela entrou", disse. "É o governo de maior sucesso desde a reunificação."

Uma pesquisa recente mostra Merkel à frente de Peer Steinbrueck, principal candidato do Partido Social Democrata (SPD, nas iniciais em alemão) nas intenções de voto para as eleições gerais na Alemanha, marcada para o segundo semestre de 2013. No entanto, sondagens indicam uma disputa acirrada para a formação de uma coalizão de governo. As informações são da Associated Press.